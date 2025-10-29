Cuore di bimbi venti scatti solidali in mostra
Venti scatti che raccontano speranza. Sono gli scatti della mostra fotografica "Cuore di bimbi", in programma fino al 12 novembre nella sede di Confcommercio Lecco, in piazza Giuseppe Garibaldi 4. Le foto, scattate sul campo, narrano il viaggio della speranza di bambini affetti da cardiopatie congenite, salvati grazie all’impegno dei soci della Fondazione Missione Bambini, onlus milanese per dare aiuto ai bimbi poveri, emarginati, ammalati. Sono ad oggi poco meno di 1 milione e mezzo di bimbi sostenuti che vivono in 77 Paesi sottosviluppati. Missione Bambini ha compiuto 25 anni. A Lecco Missione Bambini è molto attiva, grazie alla volontaria e ambassodor Maria Adele Tavola, a Marco Galbiati del CdA e Beppe Mambretti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Mostra fotografica: “Cuore di bimbi: Storie di speranza in 20 scatti”. 14 novembre 2025 alle ore 18.30 presso il Centro Pastorale San Giuseppe, via Cantonale 2a – Lugano .... #italoblogger #CuoreDiBimbi #MostraFotografica #StorieDiSperanza #LuganoEvent - facebook.com Vai su Facebook
“Cuore di bimbi”: 20 scatti per raccontare la speranza. La mostra in Confcommercio https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/cuore-di-bimbi-20-scatti-per-raccontare-la-speranza-la-mostra-in-confcommercio/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
“Cuore di bimbi“, venti scatti solidali in mostra - Sono gli scatti della mostra fotografica "Cuore di bimbi", in programma fino al ... Lo riporta ilgiorno.it