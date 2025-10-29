Venti scatti che raccontano speranza. Sono gli scatti della mostra fotografica "Cuore di bimbi", in programma fino al 12 novembre nella sede di Confcommercio Lecco, in piazza Giuseppe Garibaldi 4. Le foto, scattate sul campo, narrano il viaggio della speranza di bambini affetti da cardiopatie congenite, salvati grazie all’impegno dei soci della Fondazione Missione Bambini, onlus milanese per dare aiuto ai bimbi poveri, emarginati, ammalati. Sono ad oggi poco meno di 1 milione e mezzo di bimbi sostenuti che vivono in 77 Paesi sottosviluppati. Missione Bambini ha compiuto 25 anni. A Lecco Missione Bambini è molto attiva, grazie alla volontaria e ambassodor Maria Adele Tavola, a Marco Galbiati del CdA e Beppe Mambretti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Cuore di bimbi“, venti scatti solidali in mostra