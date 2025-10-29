Cuneo presunte violenze e umiliazioni in centro per disabili | direttrice e coordinatrice in carcere

Un “clima di sopraffazione e degrado nel quale si ripetevano violenze, umiliazioni verbali e punizioni arbitrarie“. E’ quanto si menziona nel capo d’accusa per il primo rinvio a giudizio per la direttrice e una coordinatrice di un centro diurno di Cuneo che ospita e si prende cura di ragazzi autistici e con disabilità mentali. Le . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cuneo, presunte violenze e umiliazioni in centro per disabili: direttrice e coordinatrice in carcere

Scopri altri approfondimenti

Nella prossima seduta del Consiglio Comunale di Cuneo, in programma dal 27 al 29 ottobre, sarà discusso un Ordine del Giorno che chiede la liberazione di Marwan Barghouti e il rispetto dei diritti umani nei Territori occupati, presentato dai gruppi consiliari Vai su Facebook

Violenze e umiliazioni in centro diurno Cuneo,2 in carcere - Direttrice e coordinatrice di un centro diurno di Cuneo che ospita ragazzi autistici e ... Segnala msn.com

Violenze e umiliazioni in un centro diurno a Cuneo, due in carcere - Direttrice e coordinatrice di un centro diurno di Cuneo che ospita ragazzi autistici e con disabilità mentali sono in carcere. Lo riporta ansa.it

Violenze e umiliazioni nel centro diurno per ragazzi disabili: a Cuneo due donne finiscono in carcere - Indagini su maltrattamenti e punizioni arbitrarie ai danni di giovani autistici e con disabilità mentali ... Si legge su giornalelavoce.it