Cuneo presunte violenze e umiliazioni in centro per disabili | direttrice e coordinatrice in carcere

29 ott 2025

Un “clima di sopraffazione e degrado nel quale si ripetevano violenze, umiliazioni verbali e punizioni arbitrarie“. E’ quanto si menziona nel capo d’accusa per il primo rinvio a giudizio per la direttrice e una coordinatrice di un centro diurno di Cuneo che ospita e si prende cura di ragazzi autistici e con disabilità mentali. Le . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

