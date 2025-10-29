Cultura ricetta vincente | Teatro lavori nel 2026
Tema caldo, quello della cultura. L’assessora Federica Bosi che, numeri alla mano, cerca anche di smorzare alcune polemiche. Assessora, quanti soldi sono stati investiti nel 2025 in cultura? "Nella cultura, intesa come programmazione complessiva di eventi, estivi ed invernali, e sostegno alle associazioni abbiamo investito oltre 1.600.000 euro. E’ una cifra importante, ma come ribadito in più occasioni, sono convinta che la cultura insieme a sport e benessere sia lo strumento strategico per la promozione della nostra località. Ci siamo aperti a nuove esperienze, come è stato nel caso della rassegna di Mare d’Arte Festival che, in collaborazione con Sky Arte, ha mostrato la località di Milano Marittima sotto una nuova luce, attraverso la mostra ’Razza Umana’ do Oliviero Toscani Studio, l’installazione sugli scogli della scultura di Valerio Berruti ’Non basta il canto delle Sirene’, grandi nomi del teatro e della musica in Rotonda 1° maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Oggi si celebra il World Pasta Day! Simbolo della cultura italiana, la pasta è uno dei piatti più amati e versatili: puoi giocare con formati, condimenti e tipi di cottura per creare sempre qualcosa di nuovo e delizioso Qual è la tua ricetta di pasta preferita? Rac - facebook.com Vai su Facebook
Cultura, ricetta vincente: "Teatro, lavori nel 2026" - L’assessora Bosi: "Investiti 1,6 milioni quest’anno. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Rugby e cultura, binomio vincente: la Nazionale U20 in posa al Teatro all’Antica di Sabbioneta - A pochi giorni dal calcio d’inizio del World Rugby U20 Championship 2025, in programma in Italia dal 29 giugno al 19 luglio, la Nazionale Italiana U20 ha realizzato il proprio scatto ufficiale in una ... corrieredellosport.it scrive
Rugby e cultura, binomio vincente: la Nazionale U20 in posa al Teatro all'Antica di Sabbioneta prima del Mondiale - A pochi giorni dal calcio d’inizio del World Rugby U20 Championship 2025, in programma in Italia dal 29 giugno al 19 luglio, la Nazionale Italiana U20 ha realizzato il proprio scatto ufficiale in una ... Riporta corrieredellosport.it