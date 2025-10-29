Tema caldo, quello della cultura. L’assessora Federica Bosi che, numeri alla mano, cerca anche di smorzare alcune polemiche. Assessora, quanti soldi sono stati investiti nel 2025 in cultura? "Nella cultura, intesa come programmazione complessiva di eventi, estivi ed invernali, e sostegno alle associazioni abbiamo investito oltre 1.600.000 euro. E’ una cifra importante, ma come ribadito in più occasioni, sono convinta che la cultura insieme a sport e benessere sia lo strumento strategico per la promozione della nostra località. Ci siamo aperti a nuove esperienze, come è stato nel caso della rassegna di Mare d’Arte Festival che, in collaborazione con Sky Arte, ha mostrato la località di Milano Marittima sotto una nuova luce, attraverso la mostra ’Razza Umana’ do Oliviero Toscani Studio, l’installazione sugli scogli della scultura di Valerio Berruti ’Non basta il canto delle Sirene’, grandi nomi del teatro e della musica in Rotonda 1° maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cultura, ricetta vincente: "Teatro, lavori nel 2026"