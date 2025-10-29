cultura e agricoltura che binomio il 9 novembre le dimore storiche agricole aprono le porte con visite e degustazioni

Milano, 29 novembre 2025 – Architettura e agricoltura. Storia e territorio. Torna “Coltiviamo la Cultura – Festa dell’Agricoltura nelle Dimore Storiche”, in programma domenica 9 novembre. L’iniziativa è promossa dall’ Associazione Dimore Storiche Italiane ETS per valorizzare due pilastri identitari del nostro Paese: cultura e agricoltura, beni insostituibili e profondamente radicati nel territorio. Giunta alla quarta edizione, la manifestazione coinvolgerà oltre 50 dimore storiche in 14 regioni italiane, offrendo al pubblico l’occasione di scoprire come le antiche residenze, custodi di storia, arte e tradizioni, siano oggi anche motori di sviluppo sostenibile per i territori agricoli italiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

