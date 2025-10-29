Cuba | uragano Melissa arrivato sull' isola in categoria 3 indice ' estremamente pericoloso'

L'Havana, 29 ott. (Adnkronos) - L'uragano Melissa ha toccato terra vicino a Chivirico, nella provincia di Santiago de Cuba, come tempesta di categoria 3 "estremamente pericolosa", con venti massimi sostenuti di oltre 190 chilometri l'ora, secondo il National Hurricane Center. Il fenomeno atmosferico si muoverà direttamente verso il sud-est dell'isola nelle prossime ore, portando venti devastanti, piogge torrenziali e un'ondata di tempesta potenzialmente letale. Il suo centro si sta attualmente spostando verso nord-est a una velocità di 16 kmh. L'acqua è di gran lunga la più grande minaccia per la vita e le proprietà dell'isola. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cuba: uragano Melissa arrivato sull'isola in categoria 3, indice 'estremamente pericoloso'

Altre letture consigliate

L’ #uragano #Melissa si abbatte su #Cuba, evacuate 700mila persone - facebook.com Vai su Facebook

L’uragano Melissa travolge Cuba: 700mila persone evacuate. Giamaica colpita con una potenza storica - X Vai su X

Cuba: uragano Melissa arrivato sull'isola in categoria 3, indice 'estremamente pericoloso' - L'uragano Melissa ha toccato terra vicino a Chivirico, nella provincia di Santiago de Cuba, come tempesta di ... iltempo.it scrive

L’uragano Melissa ha fatto grandi danni in Giamaica, ancora non si sa quanto grandi - L’uragano Melissa ha colpito nelle scorse ore la Giamaica con grandi piogge e venti fino a 230 chilometri all’ora: si è poi spostato verso Cuba, dove è arrivato attorno alle 8 ora italiane (le 3 local ... Secondo ilpost.it

Uragano Melissa arriva a Cuba, gravi danni in Giamaica: ora è di categoria 3. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Uragano Melissa arriva a Cuba, gravi danni in Giamaica: ora è di categoria 3. Come scrive tg24.sky.it