Cuba l' uragano Melissa sferza Santiago con pioggia e vento
L’uragano Melissa ha toccato terra nella parte orientale di Cuba come tempesta di categoria 3, dopo aver devastato la Giamaica. Le autorità cubane hanno dichiarato che circa 735mila persone sono rimaste evacuate in tutta la parte orientale dell’isola. A Santiago, la seconda città più grande del paese, forti venti e pioggia hanno spazzato le strade fin da prima dell’alba, mentre la popolazione si rifugiava nelle proprie case o nei centri di accoglienza.Si prevede che la tempesta genererà un’onda di pioggia alta fino a 3,6 metri e causerà precipitazioni fino a 50 centimetri in alcune zone. Il Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti prevede che Melissa si sposti verso le Bahamas nella tarda serata di mercoledì. 🔗 Leggi su Lapresse.it
