Cuba il passaggio dell' uragano Melissa porta distruzione sull' isola
L’uragano Melissa ha toccato terra nella parte orientale di Cuba come tempesta di categoria 3, dopo aver devastato la Giamaica come uno dei più forti uragani atlantici mai registrati. In un primo rapporto, le autorità cubane hanno dichiarato che circa 735mila persone sono rimaste evacuate in tutta la parte orientale dell’isola. I danni segnalati includono case crollate, strade di montagna bloccate e tetti spazzati via, mentre le dighe della provincia continuano a straripare dopo le forti piogge. Finora non sono state segnalate vittime. L’Unicef ha annunciato sui social media che sta consegnando 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it
