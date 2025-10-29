Cuba | arriva l' uragano Melissa 700mila evacuati
L'uragano Melissa si è abbattuto sulla parte orientale di Cuba, dove dovrebbe raggiungere la terraferma nella mattinata locale come una forte tempesta. Secondo il quotidiano ufficiale Granma, le autorità cubane hanno evacuato più di 700.000 persone e i meteorologi hanno previsto che la tempesta di categoria 4 avrebbe causato danni catastrofici a Santiago de Cuba e nelle zone circostanti. Un allarme uragano è in vigore per le province di Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo, Holguin e Las Tunas, nonché per le Bahamas sud-orientali e centrali. Un avviso di uragano è in vigore anche per le Bermuda. 🔗 Leggi su Iltempo.it
