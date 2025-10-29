Crovella e Apperti Fico Presidente | I cittadini vogliono una Campania amica della bicicletta

Virginia Crovella e Francesco Apperti, candidati alle Regionali nella lista Fico Presidenti, lanciano un appello all'indomani dell'incontro promosso a Napoli dalla Fiab regionale, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, per sottoporre a tutti i candidati al consiglio regionale un documento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

