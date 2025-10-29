Crotone dodici consiglieri comunali scrivono una lettera al Prefetto epc Presidente ANCI Nazionale
A sua Eccellenza il Prefetto di Crotone. e.p.c. Presidente ANCI NAZIONALE Illustre Eccellenza, I sottoscritti consiglieri comunali del Comune di Crotone con la presente per evidenziare la situazione che si è venuta a creare nelle ultime ore a seguito della vicenda nella quale e’ stato coinvolto il Sindaco della città e un collega consigliere Comunale, con l’aggressione fisica subita dal consigliere stesso e che tanto clamore sta destando su tutta la stampa locale e nazionale. Tale situazione, risulta essere la triste conclusione di un percorso che ha minato e sta minando l’ordinario svolgimento dell’esercizio democratico nelle istituzioni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
