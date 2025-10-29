Crosetto preoccupato da possibili infiltrazioni russe? Solo perché non hanno la bandiera giusta
di Francesco Valendino Il ministro Crosetto è preoccupato. Le infiltrazioni russe, capite? Quelle sì che sono pericolose. Quelle mettono a rischio la nostra sovranità nazionale, la nostra democrazia, la nostra libertà di essere una colonia atlantica in pace. Perché vedete, cari cittadini smemorati, le infiltrazioni sono una faccenda seria. Bisogna vigilare, denunciare, proteggere la patria. A patto, s’intende, di scegliere bene quali infiltrazioni contano e quali invece sono “cooperazione tra alleati”. Una questione di sfumature, direbbe un diplomatico. Una questione di faccia tosta, direi io. Prendiamo il 1969. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Sabato 1 novembre grande manifestazione con il Ministro della Difesa Guido Crosetto e il candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Campania Edmondo Cirielli. Non mancate! #fratelliditalia #italia #campania #governo #evento #guidocrosetto Vai su Facebook
Ok, ma a chi si riferisce Crosetto quando parla degli “italiani insospettabili corrotti dalla Russia” nel libro di Bruno Vespa? - Guido Crosetto ha lanciato un allarme preoccupante: “Persone italiane insospettabili sono state corrotte dalla Russia”. Si legge su mowmag.com
Crosetto e la favola del grande complotto russo: "Italiani insospettabili corrotti dal Cremlino". Ma i nomi non escono mai - Crosetto e la favola del grande complotto russo: "Italiani insospettabili corrotti dal Cremlino". tag24.it scrive
Le notizie del giorno, il portiere dell’Inter Martinez investe e uccide un anziano in carrozzina. Crosetto: “Italiani insospettabili corrotti dalla Russia” - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione urgente dopo che Hamas avrebbe violato gli accordi restituendo ... Segnala blitzquotidiano.it