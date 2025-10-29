Crociera riparte lasciando una passeggera su un' isola deserta in Australia trovata morta | nessuno se ne era accorto

Ilmessaggero.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è persa durante un'escursione e non è riuscita a ritrovare la strada verso la crociera su cui stava viaggiando: il resto del gruppo non si è accorto della sua assenza e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

crociera riparte lasciando una passeggera su un isola deserta in australia trovata morta nessuno se ne era accorto

© Ilmessaggero.it - Crociera riparte lasciando una passeggera su un'isola deserta in Australia, trovata morta: nessuno se ne era accorto

News recenti che potrebbero piacerti

crociera riparte lasciando passeggeraCrociera riparte lasciando una passeggera su un'isola deserta in Australia, trovata morta: nessuno si era accorto che lei non c'era - Si è persa durante un'escursione e non è riuscita a ritrovare la strada verso la crociera su cui stava viaggiando: il resto del gruppo ... msn.com scrive

crociera riparte lasciando passeggeraDonna di 80 anni lasciata su un’isola durante una crociera: ritrovata senza vita - Durante una crociera nella Grande Barriera Corallina una donna di 80 anni è stata lasciata su un’isola e trovata morta. Scrive solovela.net

crociera riparte lasciando passeggeraCrociera riparte lasciandola su un'isola deserta, passeggera trovata morta: nessuno si era accorto che lei non c'era - Si è persa durante un'escursione e non è riuscita a ritrovare la strada verso la crociera su cui stava viaggiando: il resto del gruppo ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Crociera Riparte Lasciando Passeggera