Croatti M5s | Gaza aiuti fermi a Genova il Governo dia risposte concrete
“Non è più accettabile che il Governo continui a eludere la questione relativa alle 300 tonnellate di aiuti umanitari per Gaza, frutto della generosità della nostra cittadinanza e di enti vari, bloccate ingiustificatamente nel porto di Genova. A fronte di una gravissima crisi umanitaria che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
https://tinyurl.com/3nur9rrb -> Regionali. Caserta, incontro M5S su Gaza e fragilità globali con Roberto Fico e Marco Croatti Vai su Facebook
#Flotilla, #Naturale (#M5S): “Sollievo per il rientro di Marco #Croatti, ma non si abbandoni l’impegno per #Gaza” - X Vai su X
Croatti (M5S): “Gaza, aiuti fermi a Genova, il Governo dia risposte concrete” - “Non è più accettabile che il Governo continui a eludere la questione relativa alle 300 tonnellate di aiuti umanitari per Gaza, frutto della generosità della ... Da chiamamicitta.it
Gaza: Croatti (M5s), aiuti fermi a Genova, governo dia risposte concrete - "Non è più accettabile che il governo continui a eludere la questione relativa alle 300 tonnellate di aiuti umanitari per Gaza, ... Scrive agenzianova.com
Gaza, Italia pronta a invio militari. Farnesina prepara più grande invio di aiuti alimentari - E, se l'Onu lo richiederà, parteciperà con i suoi militari a una forza di stabilizzazione a Gaza. Da finanza.repubblica.it