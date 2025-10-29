Cristiano Ronaldo ripete ossessivamente la stessa frase prima della punizione | finisce malissimo

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiano Ronaldo è diventato virale per il discorso motivazionale prima di calciare la punizione: si dice un mantra da solo, ma poi sbaglia clamorosamente e l'Al Nassr viene eliminato dalla coppa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

cristiano ronaldo ripete ossessivamenteCristiano Ronaldo ripete ossessivamente la stessa frase prima della punizione: finisce malissimo - Cristiano Ronaldo è diventato virale per il discorso motivazionale prima di calciare la punizione: si dice un mantra da solo, ma poi sbaglia clamorosamente ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cristiano Ronaldo Ripete Ossessivamente