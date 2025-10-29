Cristiano Ronaldo ripete ossessivamente la stessa frase prima della punizione | finisce malissimo
Cristiano Ronaldo è diventato virale per il discorso motivazionale prima di calciare la punizione: si dice un mantra da solo, ma poi sbaglia clamorosamente e l'Al Nassr viene eliminato dalla coppa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
