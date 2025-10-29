Crisi dei chip Honda ferma la produzione in Messico

La carenza di semiconduttori per uso automobilistico, aggravata dalle tensioni diplomatiche tra Olanda e Cina, costringono Honda a sospendere le attività. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Crisi dei chip, Honda ferma la produzione in Messico

