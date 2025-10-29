Crisi dei chip costruttori auto preoccupati | rischio stop produzione in Europa
L'Associazione europea dei costruttori di automobili è preoccupata per il blocco della fornitura di microchip, tali da portare all'interruzione della produzione automobilistica in tutto il Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Allarme Pil in #Germania: con la paralisi dei chip terza recessione in vista La crisi delle forniture dalla #Cina costringe Vw a una corsa contro il tempo.
Lfoundry, la crisi "assurda" della fabbrica di microchip. In attesa del piano industriale.
Crisi dei chip Nexperia, l’industria dell’auto europea a un passo dalla paralisi per la guerra tra Olanda e Cina - L’industria dell’automobile europea rischia di fermarsi, paralizzata dallo scontro a distanza tra Cina e Paesi Bassi. Secondo unita.it
“Mancano i chip, lo stop alla produzione è imminente”: le fabbriche europee di auto vicine al collasso - Sangiuliano scrive al “garante” amico di partito: "Caro Agostino, nessun favore". Da ilfattoquotidiano.it
Caso Nexperia, l'sos dei costruttori di auto: "Senza chip le linee rischiano di fermarsi" - La carenza di semiconduttori mette in difficoltà il mondo automotive. Come scrive today.it