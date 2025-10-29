Crisi climatica | quali politiche Ue convincono di più in Italia?

di Antonio Zisa, Comitato ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS il 10 ottobre 2025. Quanto siamo davvero disposti ad appoggiare le politiche europee necessarie per contrastare la crisi climatica?  E quali accettiamo più facilmente tra incentivi, divieti e nuove tasse? A queste domande ha provato a rispondere  Capable  ( ClimAte policy acceptaBiLity economic framework),  un progetto finanziato da  Horizon Europe  che mira a rendere le politiche climatiche dell’Unione europea non solo efficaci dal punto di vista tecnico, ma anche eque e   condivise da cittadine e cittadini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

