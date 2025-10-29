Crisi climatica | quali politiche Ue convincono di più in Italia?
di Antonio Zisa, Comitato ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS il 10 ottobre 2025. Quanto siamo davvero disposti ad appoggiare le politiche europee necessarie per contrastare la crisi climatica? E quali accettiamo più facilmente tra incentivi, divieti e nuove tasse? A queste domande ha provato a rispondere Capable ( ClimAte policy acceptaBiLity economic framework), un progetto finanziato da Horizon Europe che mira a rendere le politiche climatiche dell’Unione europea non solo efficaci dal punto di vista tecnico, ma anche eque e condivise da cittadine e cittadini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Argomenti simili trattati di recente
Moda green, scuola protagonista e piccoli gesti quotidiani per affrontare la crisi climatica: studenti e istituzioni a confronto fino al 30 ottobreLEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/10/a-palazzo-lombardia-la-fiera-per-leducazione-alla-sostenibilita-ambient Vai su Facebook
I combustibili fossili sono alla base della #crisiclimatica e della #biodiversità Lo ha stabilito la @IUCN con una mozione storica, la n. 042 #WWF: "Ora i governi seguano con i fatti" - X Vai su X
UE, nuova strategia per la transizione energetica - orienta l’azione dell’UE sulla transizione energetica: creazione di partenariati e semplificazione normativa ... Da inno3.it
Rapporto Eea: improbabile che gli obiettivi Ue ambientali vengano raggiunti - Il Rapporto dell’Agenzia per l’ambiente evidenzia il declino della biodiversità, lo stress idrico e il rapido riscaldamento dell’Ue. Riporta ansa.it
Agenda 2030, obiettivi fuori fuoco: Ue e Italia adesso arretrano - Agenda 2030, obiettivi fuori fuoco: Ue e Italia adesso arretrano o vanno al rallentatore. Lo riporta lifegate.it