Criscitiello-Pazzini | L’errore di Napoli non è rigore Il VAR ha migliorato tante cose

Ai microfoni di 'Aura Sport', Michele Criscitiello e Giampaolo Pazzini si esprimono sul momento difficile della classe arbitrale, peggiorato dopo le polemiche nate dagli episodi dell'ultima giornata di Serie A. Ecco le loro parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Criscitiello-Pazzini: “L’errore di Napoli non è rigore. Il VAR ha migliorato tante cose”

Pazzini-Criscitiello: “I rigorini non possono decidere le partite. Il VAR ha migliorato tante cose” - Durante l'ultima puntata del podcast "Aura Sport", il tema del Var e delle decisioni arbitrali di queste due ultime settimane è stato al centro del dibattito. Lo riporta milannews.it