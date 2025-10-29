Criscitiello-Pazzini | L’errore di Napoli non è rigore Il VAR ha migliorato tante cose

Pianetamilan.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai microfoni di 'Aura Sport', Michele Criscitiello e Giampaolo Pazzini si esprimono sul momento difficile della classe arbitrale, peggiorato dopo le polemiche nate dagli episodi dell'ultima giornata di Serie A. Ecco le loro parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Criscitiello-Pazzini: “L’errore di Napoli non è rigore. Il VAR ha migliorato tante cose”

