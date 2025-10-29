Criscitiello critica Spalletti: «Quel tatuaggio stona! Sei un professionista, non puoi giurare amore eterno al Napoli». L’attacco del giornalista. Mentre la trattativa che porterà Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è ormai in dirittura d’arrivo, il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori si infiamma. Oltre alle discussioni tattiche e progettuali, emerge una polemica più “epidermica” e simbolica, quella relativa al vistoso tatuaggio dello scudetto del Napoli che l’ex CT porta tatuato sull’avambraccio. Sul tema è intervenuto duramente il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, il quale, pur approvando la scelta professionale del tecnico, ha criticato aspramente la scelta emotiva fatta ai tempi del trionfo partenopeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Criscitiello critica Spalletti: «Quel tatuaggio stona! Sei un professionista, non puoi giurare amore eterno al Napoli. Quando i tifosi della Juve lo vedranno…»