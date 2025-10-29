Cripta dei Cappuccini a Roma | il luogo più macabro da visitare ad Halloween
Sei ancora alla ricerca di qualcosa di originale da fare ad Halloween? La città di Roma, con il suo intreccio di storia e mistero, è una città che non smette mai di sorprendere: tra i fasti barocchi e i palazzi eleganti di via Veneto si nasconde un luogo che sembra uscito da un racconto gotico: la Cripta dei Frati Cappuccini, un ossario unico al mondo in cui le ossa di migliaia di frati diventano arte (e con l’arrivo di Halloween, è la meta più inquietante – e affascinante – da visitare nella Capitale). Leggi anche: — Dolcetto o scherzetto tra i quartieri di Roma: Halloween 2025 tra feste, brividi e divertimento per tutte le età Roma, ad Halloween visita la Cripta dei Cappuccini: u n palazzo sotterraneo pieno di ossa e simboli. 🔗 Leggi su Funweek.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il 20 ottobre 1740, l'imperatore Carlo VI d'Asburgo morì e fu sepolto nella Tomba 40 della Cripta Imperiale dei Cappuccini di Vienna. La figlia maggiore, Maria Teresa, salì al trono e governò per i successivi quarant'anni. Nel 1713 Carlo aveva emanato una Pra - facebook.com Vai su Facebook
Cripta dei Cappuccini a Roma: il luogo più macabro da visitare ad Halloween - Tra i palazzi di via Veneto si nasconde la Cripta dei Cappuccini, dove le ossa diventano arte: ad Halloween, è la meta più macabra di Roma. Secondo funweek.it
La cripta conosciuta come la Cappella Sistina del Duecento, a due passi da Roma un luogo mistico immerso in un borgo medievale - Esiste una cripta che viene definita come la Cappella Sistina del Duecento e che è a due passi da Roma: ecco tutto quello che c'è da sapere ... Secondo viagginews.com