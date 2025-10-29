Cresce e si consolida la rete di osservazione geofisica in Irpinia con nuovo sistema di monitoraggio sismico a fibra ottica
L’Irpinia Near Fault Observatory (INFO), il sistema di osservazione per lo studio della sismicità in Irpinia nato dalla collaborazione tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito dell’infrastruttura di ricerca europea EPOS, diventa realtà operativa grazie al Progetto PNRR-MEET dell’INGV L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
