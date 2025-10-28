Quanto guadagnano gli ospiti di Belve, cachet e compenso di Francesca ...Cesa e Perestrello con i parlamentari Nato a Lampedusa“Altri due anni di guerra”, Zelensky chiede aiuto all’Europa. ...Troppi profeti di sventura, l’Italia non può permettersi di restare ...Scappa di casa, 13enne trovata al porto di Ancona. «Picchiata perché ...Baccanale 2025 stellato: Spigaroli strega la piazza, oggi c’è Max ...Gaza, Netanyahu ordina raid “immediati e potenti”: si spezza la ...A che ora finisce Belve: orario e quanto dura il programma di Rai 2Empoli-Sampdoria 1-1, pagelle: Ghidotti pasticcia, Çuni si sbloccaHalloween 2025, gli appuntamenti ad Arenzano tra spettacoli e ...Metalli preziosi, il recupero è la strada per minori impatti ...Belve, Belen senza filtri, Rossellini allegra e De Crescenzo ...Dopo 27 anni a processo presunto killerSan Narciso di Gerusalemme: il Santo del 29 OttobreManovra, primo passaggio al Senato. Giorgetti: le banche sostengano ...Sagra del tartufo bianco ad Amandola con gli chef stellati Moreno ...Gaza, Netanyahu ordina raid “immediati e potenti”: si spezza la ...Visita medica rimandata cinque volteStudente pestato dal branco, la prof che è intervenuta: “Scena ...La rinascita di Norcia, riapre la Basilica di San Benedetto: ...Scatta l’occupazione (a tempo). ‘Piccolomini’ e ‘Buoninsegna’, a ...Dalla musica alta ai cazzotti. Arrestato un 44enneManganellate agli studenti, nove agenti di polizia verso il processoIl palio ancora in ‘sospeso’. “Vogatore trovato positivo. C’è l’esito ...Milan, Gimenez ora è un caso: non segna mai, dieci ore di gioco senza ...Netanyahu ordina attacchi a Gaza. «Almeno 3 raid, bombe vicino a un ...ATP Parigi 2025, risultati 28 ottobre: ok Vacherot e Medvedev, Fritz ...Open Day: a Ferrara il corso gratuito IFTS Tecnico Informatico ...Integratori per sportivi: cosa scegliere e come usarliSpegne il braccialetto elettronico e uccide la compagna. ?L?ultimo ...Lecce-Napoli 0-1, pagelle – Anguissa segna, recupera, sbaglia un solo ...Sicurezza sul lavoro, arriva il badge digitale nei cantieri. Il ...Roberto Bolle si commuove per la laurea honoris causa. Le parole ...Juve, oggi Spalletti a Torino: c'è l'accordo fino a giugno. Ma se ...Cementificazione, Ispra 'certifica' l'aumento del consumo di suolo ...Serie C | Livorno in crisi, ma la società conferma il tecnico ...Replica La notte nel cuore in streaming, puntate del 28 ottobre | ...Oroscopo di oggi mercoledì 29 ottobre: amore, lavoro, fortuna. Le ...Alcaraz fuori al debutto a Parigi: “Non mi sono sentito a mio agio”Spalletti verso la Juventus: accordo trovato dopo l’esonero di TudorBelen a Belve: “Ho perso la stima. I fidanzati li ho sempre menati”Chiara trovata morta nel letto a soli 18 anni, la scoperta shock ...Pinsa romana: perché è diversa dalla pizza e più digeribileBelve è in diretta o registrato, dove lo fanno il programma di Rai 2System Integrator e Cybersecurity: partecipa all’ Open Day e scopri ...Rita De Crescenzo a Belve: “Dopo le violenze ho chiuso con la ...Tancredi Palmeri, attacco assurdo contro Conte: “Ogni arbitro avrà ...Raid IDF su Gaza,18 palestinesi uccisiAtalanta-Milan, Juric: “Mi piace la mentalità di Lookman, grande ...L’allarme sulle spiagge italiane a rischio. Ecco quali possono ...Edoardo Bennato all'Anm: Quello del magistrato è uno dei mestieri più ...Bolle si commuove pensando ai genitori, il discorso a Firenze per la ...«Oltre un milione di utenti a settimana esprime intenti suicidi su ...Pandoro gate, Chiara Ferragni pronta a risarcire la 76enne che si è ...La Ruota della Fortuna, Gerry lancia una stoccata a Malgioglio: ...Empoli-Sampdoria 1-1: secondo pareggio consecutivo per i blucerchiati ...Rifiuti a Genova, stop al progetto dei cassonetti intelligenti. Il ...Atalanta-Milan, Brescianini: “Abbiamo giocato bene. Sul ruolo ...Gaza, Netanyahu ordina raid: “Tregua violata”. Vance: “Solo ...Rapinata con una pistola alla tempia appena uscita dalla pizzeriaŠimi?: “Abbiamo dato una risposta vera, ora serve continuità”Riforma Maturità, bocciati gli studenti che faranno scena muta ...Serie A, pareggio per Atalanta-Milan: il Diavolo va a 18 punti, la ...Buon compleanno Fausto Leali, Anna Cartoni, Fabiola Gianotti…Previsioni meteo, Halloween con il ciclone portoghese: in arrivo ...Incendio ai mezzi per la raccolta rifiuti, sindaco Travaglini: «Atto ...Leao, serata no: le palle perse, i problemi all'anca... Allegri lo ...Atalanta-Milan, le pagelle: da Pasalic nascono pericoli, 7. Gabbia ...Troppo Zalgiris per la Virtus: a Kaunas finisce 86-65. Gli highlightsCalciomercato Inter LIVE: c’è anche Kim tra le idee per la difesa, il ...Costacurta punge Conte: «La sua una comunicazione fine a se stessa, è ...Netanyahu ordina attacchi a Gaza. «Almeno 3 raid, bombe vicino a un ...Gaza, Israele rompe il cessate il fuoco: «Violenza immediata»Meloni conta i posti di lavoro, Schlein i salari che mancanoArmatori a tutto gasSicurezza sul lavoro. Nel decreto fuffa niente sui subappaltiTre palestinesi uccisi vicino a Jenin. «L’escalation oscurata in ...Kiev conferma: i russi entrati a Pokrovsk. Si accende la battagliaÈ arrivato l’uragano del secolo, Melissa investe la GiamaicaLa strada verso una casa che non esiste piùLa Russa e la separazione: «Forse non valeva la candela»Olanda, a cavallo dell’islamofobia, Wilders in testa nei sondaggiCasa, quando l’emergenza è la normalitàAtalanta-Milan 1-1: Ricci illude i rossoneri, Lookman torna al gol e ...Sicurezza sul lavoro, Cdm approva decreto legge. Meloni: "Mantenuti ...Oroscopo di giovedì 30 ottobre 2025: amore, lavoro e fortuna segno ...Alcaraz pietrificato: Norrie lo passa con un colpo da posizione ...Belen Rodriguez sul litigio con Cecilia: ‘Ho fatto una marachella ...Ultimissime Juve LIVE: Spalletti sarà il nuovo allenatore dei ...St. Regis Orchestra: il Grand Tour fa tappa a Firenze con un ...Marx, due rivoluzioni e la lezione di oggiNo alla war on drugs, a Roma il 6-8 novembreMaria De Filippi a Belve, è Francesca Fagnani a rispondere: “Una ...Rita De Crescenzo, belva perfetta e specchio deforme di NapoliBelve, Maria De Filippi prende il posto di Fagnani: “Che belva si ...Un altro pari, Juric: “Siamo stati tre volte loro e non c’è stata ...Atalanta-Milan, Pardo su Leao e Gimenez: “Su Rafa non ingigantirei la ...Spalletti Juve, l’accordo è sempre più vicino! L’ex Napoli ha detto ...Lavoro, stretta sulla sicurezza con il dl Calderone. Dagli sconti ...Lucca Comics & Games 2025: Il Regno degli Eroi ContemporaneiAccadde oggi: 29 ottobre, nasce l’irriverente e anticonformista Rino ...Estrazioni MillionDay e MillionDay Extra 29 Ottobre 2025: I Numeri ...Alcaraz dopo l'eliminazione: "Non so cosa sia successo, credo di non ..."Leao bocciato" e c’è chi invoca… Balotelli! Le reazioni social ad ...Palmeri sulle parole di oggi di Conte: «Ci riprova anche quest’anno! ...Spalletti Juve, Ordine approva: «La scelta è convincente per questo ...L ookman risponde a Ricci, altro pareggio per Atalanta e Milan: ...Tutte le notizie di martedì 28 ottobreImparare lavorando: l'approccio concreto di una academy per estetistiShih Tzu: tutto quello che c’è da sapere sul cane tibetanoCozze ritirate dal mercato per rischio salmonella ed escherichia ...Atalanta-Milan, Gabbia: “Sbagliati ultimi passaggi, gli attaccanti…”Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionatoClassifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 9^ giornataAtalanta-Milan, Giaccherini: “Il pareggio premia i rossoneri, nel ...Atalanta-Milan, Allegri: “Ecco cosa c’è da migliorare. Ai ragazzi ho ...Carlos Alcaraz non si spiega la sconfitta: “Sono molto deluso dal ...Con fumogeni e mazze su tangenziale, ultras Reggiana tentano ...Juve, Spalletti sempre più vicino: trovato l’accordoAMC Spa aderisce alla campagna “Luci Rosa” per la prevenzione ...Padel, a Perugia ecco Fip Silver:in campo azzurri del bronzo europeoAtalanta Milan, Juric nel post gara: «Se c’era una squadra che ...Musk lancia Grokipedia, l’enciclopedia AI che sfida WikipediaPronostici di oggi 29 ottobre: la Juve riparte senza Tudor mentre ...Rovigo, 27 anni dopo il massacro del bar: madre e figlia uccise a ...Allegri dopo Atalanta Milan: «Troppi errori nel primo tempo, vi dico ...Spalletti Juventus, l’accordo per il nuovo allenatore è sempre più ...Spalletti Juve (Sky), l’allenatore firmerà domani il contratto con i ...Ternana-Campobasso 1-0, Fabio Liverani: "Partita giocata con serietà ...Ternana-Campobasso 1-0, le pagelle del match: Pettinari decisivo. ...Ternana-Campobasso 1-0, i rossoverdi si qualificano agli ottavi di ...Perde l'orientamento mentre torna dal Santuario dell'Avvocata: ...Luca Piovesan in concerto per fisarmonica a Villa Contarini di ...La Valtur Brindisi stecca a Verona: altra battuta d'arresto in casa ...Belve, Isabella Rossellini: “Rinunciai all’eredità di mio ...Ricci al termine di Atalanta-Milan: “Se mi avessero detto che avrei ...La partita peggiore! Atalanta-Milan 1-1: attaccanti orrendi e troppi ...Atalanta-Milan, Brescianini: “Trovato un Milan che chiudeva tutte le ...Allegri nel post-partita di Atalanta-Milan: “Ecco cosa ho detto alla ...Atalanta-Milan, Pasalic: “Modric? Giocare cosi a quarant’anni…chapeau”Pareggio tra Atalanta e Milan, Allegri: “La squadra reagisce agli ...È morta la bimba di due anni di Telgate, era caduta mentre giocavaJuventus: Spalletti è il presceltoAlcaraz battuto da Norrie al secondo turno del torneo di ParigiChris Evans e Alba Baptista sono diventati genitori, svelato il nome ...Scrubs, l'attesa dei fan sta per finire: svelata la data del debutto ...Allegri: "Troppi errori tecnici. Leao fuori? Ha un problema all'anca. ...Piacenza, cede la tomba e precipita nel loculo: paura al cimitero in ...Inter Fiorentina, chance per Calligaris in panchina: sarà lui il ...Juventus Under 17, l’importanza di vincere anche quando non si ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Rapinata con una pistola alla tempia appena uscita dalla pizzeria

Rapinata con una pistola alla tempia appena uscita dalla pizzeria

Pavullo (Modena), 29 ottobre 2025 – Un altro episodio di violenza in provincia di Modena, di cui è ... ► ilrestodelcarlino.it

Alcaraz fuori al debutto a Parigi: “Non mi sono sentito a mio agio”

Alcaraz fuori al debutto a Parigi: “Non mi sono sentito a mio agio”

La sorpresa arriva già al primo turno del Masters 1000 Parigi. Carlos Alcaraz, testa di serie numer... ► thesocialpost.it

Musk lancia Grokipedia, l’enciclopedia AI che sfida Wikipedia

Musk lancia Grokipedia, l’enciclopedia AI che sfida Wikipedia

Elon Musk sfida Wikipedia con una nuova enciclopedia gestita interamente dall’intelligenza artifici... ► ilfogliettone.it

Armatori a tutto gas

Armatori a tutto gas

Tra le fila dell’indisciplinata ciurma dell’Unione europea, questa volta il ruolo dell’ammutinato è... ► ilmanifesto.it

Alcaraz dopo l

Alcaraz dopo l'eliminazione: "Non so cosa sia successo, credo di non aver mai giocato così male"

Le parole del numero 1 al mondo dopo la sconfitta al primo turno del Masters 1000 di Parigi con Came... ► gazzetta.it

Classifica Serie A 2025 2026: tutti i risultati della 9^ giornata

Classifica Serie A 2025 2026: tutti i risultati della 9^ giornata

Risultati e classifica della giornata corrente della Serie A 2025-2026. Articolo in costante aggiorn... ► pianetamilan.it

System Integrator e Cybersecurity: partecipa all’ Open Day e scopri il corso

System Integrator e Cybersecurity: partecipa all’ Open Day e scopri il corso

Nell’era della cybersecurity, servono nuovi eroi informatici per difendere dati e sistemi da attac... ► bolognatoday.it

La partita peggiore! Atalanta Milan 1 1: attaccanti orrendi e troppi assenti

La partita peggiore! Atalanta Milan 1 1: attaccanti orrendi e troppi assenti

Atalanta-Milan 1-1, un pareggio che ci va benissimo. Prestazione orrenda, ma causata dalle troppe as... ► pianetamilan.it

Tutte le notizie di martedì 28 ottobre

Tutte le notizie di martedì 28 ottobre

Ecco tutte le notizie di oggi 28 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomerca... ► calciomercato.it

Belve è in diretta o registrato, dove lo fanno il programma di Rai 2

Belve è in diretta o registrato, dove lo fanno il programma di Rai 2

Belve è in diretta o registrato Ricomincia uno dei programmi più attesi della stagione di Rai 2... ► spettacoloitaliano.i

Rifiuti a Genova, stop al progetto dei cassonetti intelligenti. Il fatto del giorno | Video

Rifiuti a Genova, stop al progetto dei cassonetti intelligenti. Il fatto del giorno | Video

In tre anni dall’avvio di quella che avrebbe dovuto rappresentare una piccola rivoluzione nella gest... ► ilsecoloxix.it

Kiev conferma: i russi entrati a Pokrovsk. Si accende la battaglia

Kiev conferma: i russi entrati a Pokrovsk. Si accende la battaglia

I soldati russi sono entrati a Pokrovsk, di nuovo. Stavolta, secondo lo Stato maggiore ucraino, «il... ► ilmanifesto.it

Studente pestato dal branco, la prof che è intervenuta: “Scena agghiacciante”. Caccia ai responsabili

Studente pestato dal branco, la prof che è intervenuta: “Scena agghiacciante”. Caccia ai responsabili

Prato, 29 ottobre 2025 – “Una scena agghiacciante, non riesco a togliermi dalla testa quelle immagi... ► lanazione.it

Atalanta Milan, le pagelle: da Pasalic nascono pericoli, 7. Gabbia con personalità: 6,5

Atalanta Milan, le pagelle: da Pasalic nascono pericoli, 7. Gabbia con personalità: 6,5

Ahanor grande spessore e personalità, ma ha la macchia del gol sbagliato. Hien non concede nulla a G... ► gazzetta.it

Rita De Crescenzo a Belve: “Dopo le violenze ho chiuso con la droga. Vivo da 7 anni, chiedo scusa ai miei figli”

Rita De Crescenzo a Belve: “Dopo le violenze ho chiuso con la droga. Vivo da 7 anni, chiedo scusa ai miei figli”

Rita De Crescenzo ha raccontato la sua storia a Belve, nella prima puntata del 28 ottobre. La TikTo... ► fanpage.it

Pinsa romana: perché è diversa dalla pizza e più digeribile

Pinsa romana: perché è diversa dalla pizza e più digeribile

A Roma, tra i profumi del pane appena sfornato e la fragranza delle lievitazioni lente, si è ormai ... ► laprimapagina.it

A che ora finisce Belve: orario e quanto dura il programma di Rai 2

A che ora finisce Belve: orario e quanto dura il programma di Rai 2

A che ora inizia e a che ora finisce Belve ? A che ora inizia Belve e a che ora finisce in tv ?... ► spettacoloitaliano.i

San Narciso di Gerusalemme: il Santo del 29 Ottobre

San Narciso di Gerusalemme: il Santo del 29 Ottobre

San Narciso di Gerusalemme: il Santo del 29 Ottobre San Narciso di Gerusalemme è una figura venerat... ► quotidiano.net

L’allarme sulle spiagge italiane a rischio. Ecco quali possono sparire entro 25 anni: dove si trovano

L’allarme sulle spiagge italiane a rischio. Ecco quali possono sparire entro 25 anni: dove si trovano

Il mare avanza, e l’Italia rischia di perdere una parte importante delle proprie coste. Secondo il... ► open.online

Shih Tzu: tutto quello che c’è da sapere sul cane tibetano

Shih Tzu: tutto quello che c’è da sapere sul cane tibetano

Lo Shih Tzu è un cagnolino dal pelo lungo dal carattere simpatico e affettuoso, infatti è il compa... ► cesenatoday.it

Raid IDF su Gaza,18 palestinesi uccisi

Raid IDF su Gaza,18 palestinesi uccisi

0.23 Almeno 18 palestinesi sarebbero stati uccisi e circa 50 feriti in attacchi aerei israeliani su... ► televideo.rai.it

Belve, Isabella Rossellini: “Rinunciai all’eredità di mio padre. Malata per oltre un anno, ho reimparato a camminare”

Belve, Isabella Rossellini: “Rinunciai all’eredità di mio padre. Malata per oltre un anno, ho reimparato a camminare”

Isabella Rossellini ospite di Belve stasera ha raccontato la sua vita: dall'adolescenza segnata dal... ► fanpage.it

Spegne il braccialetto elettronico e uccide la compagna. ?L?ultimo sms di Jessica Stappazzollo, poi 48 ore di buio

Spegne il braccialetto elettronico e uccide la compagna. ?L?ultimo sms di Jessica Stappazzollo, poi 48 ore di buio

CASTELNUOVO DEL GARDA (VERONA) - Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, alle 2.49, l?ultim... ► ilgazzettino.it

Ternana Campobasso 1 0, le pagelle del match: Pettinari decisivo. Difesa implacabile

Ternana Campobasso 1 0, le pagelle del match: Pettinari decisivo. Difesa implacabile

Le pagelle rossoverdi di Ternana-Campobasso 1-0: Vitali 6 ritrova una maglia da titolare e si fa t... ► ternitoday.it

Un altro pari, Juric: “Siamo stati tre volte loro e non c’è stata gara, che peccato”

Un altro pari, Juric: “Siamo stati tre volte loro e non c’è stata gara, che peccato”

Bergamo. Ivan Juric si trova ancora a dover fare i conti con il rammarico per un pareggio, anzi, un... ► bergamonews.it

Empoli Sampdoria 1 1: secondo pareggio consecutivo per i blucerchiati | Foto | Tabellini e statistiche

Empoli Sampdoria 1 1: secondo pareggio consecutivo per i blucerchiati | Foto | Tabellini e statistiche

Cuni risponde al vantaggio iniziale di Popov. Altro punto per la Sampdoria, domenica c’è il Mantova... ► ilsecoloxix.it

Atalanta Milan, Brescianini: “Trovato un Milan che chiudeva tutte le linee di passaggio”

Atalanta Milan, Brescianini: “Trovato un Milan che chiudeva tutte le linee di passaggio”

Marco Brescianini, giocatore nerazzurro, ha parlato a ‘DAZN‘ al termine di Atalanta-Milan, partita d... ► pianetamilan.it

Il palio ancora in ‘sospeso’. “Vogatore trovato positivo. C’è l’esito delle contronalisi?”

Il palio ancora in ‘sospeso’. “Vogatore trovato positivo. C’è l’esito delle contronalisi?”

Monte Argentario, 29 ottobre 2025 – “Chiediamo di applicare le regole”. Il rione Fortezza, con una ... ► lanazione.it

Visita medica rimandata cinque volte

Visita medica rimandata cinque volte

Viareggio, 29 ottobre 2025 – La visita medica è “urgente”, ma viene rinviata per cinque volte. E c... ► lanazione.it

Manganellate agli studenti, nove agenti di polizia verso il processo

Manganellate agli studenti, nove agenti di polizia verso il processo

Pisa, 29 ottobre 2025 – Indagini preliminari chiuse sul caso delle manganellate che raggiunsero un ... ► lanazione.it

Rovigo, 27 anni dopo il massacro del bar: madre e figlia uccise a bastonate, arrestato l’assassino ceco

Rovigo, 27 anni dopo il massacro del bar: madre e figlia uccise a bastonate, arrestato l’assassino ceco

Svolta nel delitto di Elisea Marcon e Cristina De Carli Dopo 27 anni, la Procura di Rovigo ha fi... ► notizieaudaci.it

Cozze ritirate dal mercato per rischio salmonella ed escherichia coli, il lotto interessato dal richiamo

Cozze ritirate dal mercato per rischio salmonella ed escherichia coli, il lotto interessato dal richiamo

Il ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di cozze, ritirate per la presenza di ... ► virgilio.it

Calciomercato Inter LIVE: c’è anche Kim tra le idee per la difesa, il Bayern Monaco si inserisce nella corsa a El Mala

Calciomercato Inter LIVE: c’è anche Kim tra le idee per la difesa, il Bayern Monaco si inserisce nella corsa a El Mala

di Redazione Inter News 24Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incon... ► internews24.com

«Oltre un milione di utenti a settimana esprime intenti suicidi su ChatGPT»: la ricerca di OpenAI

«Oltre un milione di utenti a settimana esprime intenti suicidi su ChatGPT»: la ricerca di OpenAI

Più di un milione di persone ogni settimana manifesta intenzioni suicide durante le conversazioni ... ► open.online

Juve, oggi Spalletti a Torino: c

Juve, oggi Spalletti a Torino: c'è l'accordo fino a giugno. Ma se centra la Champions c'è il rinnovo

La firma sul contratto è attesa nella prossime ore, al massimo per domani. Chiellini decisivo nella ... ► gazzetta.it

Lucca Comics & Games 2025: Il Regno degli Eroi Contemporanei

Lucca Comics & Games 2025: Il Regno degli Eroi Contemporanei

Da oggi, 29 ottobre e fino al 2 novembre, Lucca si trasforma nella capitale europea della cultura p... ► mondou.it

Oroscopo di oggi mercoledì 29 ottobre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oroscopo di oggi mercoledì 29 ottobre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, mercoledì 29 ottobre, offre uno sguardo dettagliato sulle influenze astrali pe... ► quotidiano.net

Spalletti verso la Juventus: accordo trovato dopo l’esonero di Tudor

Spalletti verso la Juventus: accordo trovato dopo l’esonero di Tudor

Luciano Spalletti è sempre più vicino a sedersi sulla panchina della Juventus. Dopo l’esonero di Ig... ► thesocialpost.it

Quanto guadagnano gli ospiti di Belve, cachet e compenso di Francesca Fagnani

Quanto guadagnano gli ospiti di Belve, cachet e compenso di Francesca Fagnani

Quanto guadagnano gli ospiti di Belve Quanto guadagnano gli ospiti di Belve ? Mara Venier ha sol... ► spettacoloitaliano.i

Dalla musica alta ai cazzotti. Arrestato un 44enne

Dalla musica alta ai cazzotti. Arrestato un 44enne

Calcinaia (Pisa), 29 ottobre 2025 – L’intervento dei carabinieri in un bar di Fornacette è stato ri... ► lanazione.it

Classifica marcatori Serie A 2025 2026: i goleador del campionato

Classifica marcatori Serie A 2025 2026: i goleador del campionato

Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduat... ► pianetamilan.it

La Ruota della Fortuna, Gerry lancia una stoccata a Malgioglio: “Perché non è rimasto là?”

La Ruota della Fortuna, Gerry lancia una stoccata a Malgioglio: “Perché non è rimasto là?”

Gerry Scotti sta riscuotendo un grande successo, nel pre-serale di Canale 5, con lo show La Ruota d... ► dilei.it

Tancredi Palmeri, attacco assurdo contro Conte: “Ogni arbitro avrà paura”

Tancredi Palmeri, attacco assurdo contro Conte: “Ogni arbitro avrà paura”

Il Napoli ha battuto il Lecce in una partita tutt’altro che semplice. Eppure al centro di dibattiti... ► spazionapoli.it

Cementificazione, Ispra

Cementificazione, Ispra 'certifica' l'aumento del consumo di suolo pubblico. L'ira del sindaco: "Indagine superficiale, ecco i veri dati"

Un quarto di suolo pubblico divorato dal cemento. Che aumenta addirittura fino al 75% nelle zone p... ► livornotoday.it

Costacurta punge Conte: «La sua una comunicazione fine a se stessa, è lui a creare l’episodio con Lautaro. Chivu ha ragione quando dice quella cosa»

Costacurta punge Conte: «La sua una comunicazione fine a se stessa, è lui a creare l’episodio con Lautaro. Chivu ha ragione quando dice quella cosa»

di Redazione Inter News 24L’ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, commenta così quanto succ... ► internews24.com

Troppo Zalgiris per la Virtus: a Kaunas finisce 86 65. Gli highlights

Troppo Zalgiris per la Virtus: a Kaunas finisce 86 65. Gli highlights

Netta sconfitta per la Virtus Bologna, che in Lituania cede sotto i colpi dello Zalgiris, che vince ... ► video.gazzetta.it

Spalletti Juve, l’accordo è sempre più vicino! L’ex Napoli ha detto sì alla formula proposta: ecco quando si chiude! Tutti i dettagli

Spalletti Juve, l’accordo è sempre più vicino! L’ex Napoli ha detto sì alla formula proposta: ecco quando si chiude! Tutti i dettagli

Spalletti Juve, intesa a un passo: l’ex Napoli ha accettato la formula contrattuale. Attesa la chiu... ► calcionews24.com

Pareggio tra Atalanta e Milan, Allegri: “La squadra reagisce agli infortuni”

Pareggio tra Atalanta e Milan, Allegri: “La squadra reagisce agli infortuni”

Bergamo, 28 ottobre 2025 – Il Napoli scappa a più tre sul Milan di Allegri, ma il tecnico rossonero... ► sport.quotidiano.net

Šimi?: “Abbiamo dato una risposta vera, ora serve continuità”

Šimi?: “Abbiamo dato una risposta vera, ora serve continuità”

Tempo di lettura: 2 minutiLucido, diretto, senza giri di parole. Lorenco Šimi? parla da leader dop... ► anteprima24.it

Atalanta Milan, Giaccherini: “Il pareggio premia i rossoneri, nel secondo tempo …”

Atalanta Milan, Giaccherini: “Il pareggio premia i rossoneri, nel secondo tempo …”

Emanuele Giaccherini, ex giocatore e opinionista di DAZN, ha commentato il pareggio del Milan contro... ► pianetamilan.it

Juventus Under 17, l’importanza di vincere anche quando non si brilla: ecco le impressioni post match contro il Cesena. L’analisi completa della partita

Juventus Under 17, l’importanza di vincere anche quando non si brilla: ecco le impressioni post match contro il Cesena. L’analisi completa della partita

di Fabio ZaccariaJuventus Under 17, le impressioni dopo il Cesena chiarificano la forza del gruppo: ... ► juventusnews24.com

Belen a Belve: “Ho perso la stima. I fidanzati li ho sempre menati”

Belen a Belve: “Ho perso la stima. I fidanzati li ho sempre menati”

Martedì 28 ottobre torna in prima serata su Rai 2 Belve, il talk di Francesca Fagnani che riparte c... ► thesocialpost.it

Atalanta Milan, Pasalic: “Modric? Giocare cosi a quarant’anni…chapeau”

Atalanta Milan, Pasalic: “Modric? Giocare cosi a quarant’anni…chapeau”

Mario Paasalic, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Atalanta-Milan, partita della 9^... ► pianetamilan.it

Sicurezza sul lavoro. Nel decreto fuffa niente sui subappalti

Sicurezza sul lavoro. Nel decreto fuffa niente sui subappalti

«Il governo ha mantenuto un altro impegno con gli italiani»: così Giorgia Meloni ha annunciato con ... ► ilmanifesto.it

Maria De Filippi a Belve, è Francesca Fagnani a rispondere: “Una belvata? Controllavo il cellulare di Mentana”

Maria De Filippi a Belve, è Francesca Fagnani a rispondere: “Una belvata? Controllavo il cellulare di Mentana”

Maria De Filippi debutta nello studio di Belve nella puntata andata in onda il 28 ottobre. Per la p... ► fanpage.it

Metalli preziosi, il recupero è la strada per minori impatti ambientali

Metalli preziosi, il recupero è la strada per minori impatti ambientali

Il recupero dei metalli preziosi dagli scarti di lavorazione è un'attività di grande valore nella ... ► arezzonotizie.it

Netanyahu ordina attacchi a Gaza. «Almeno 3 raid, bombe vicino a un ospedale». Tregua in bilico. Vance: «Solo scaramucce»

Netanyahu ordina attacchi a Gaza. «Almeno 3 raid, bombe vicino a un ospedale». Tregua in bilico. Vance: «Solo scaramucce»

Il premier israeliano ha dato l'ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia. E Hamas rinvi... ► corriere.it

Milan, Gimenez ora è un caso: non segna mai, dieci ore di gioco senza gol

Milan, Gimenez ora è un caso: non segna mai, dieci ore di gioco senza gol

Il messicano resta a quota zero reti in campionato (627 i minuti in campo), ma se a inizio stagione ... ► gazzetta.it

Carlos Alcaraz non si spiega la sconfitta: “Sono molto deluso dal livello di gioco espresso”

Carlos Alcaraz non si spiega la sconfitta: “Sono molto deluso dal livello di gioco espresso”

Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha parlato in conferenza stampa (fonte: puntodebreak.com) dopo l’inattes... ► oasport.it

Empoli Sampdoria 1 1, pagelle: Ghidotti pasticcia, Çuni si sblocca

Empoli Sampdoria 1 1, pagelle: Ghidotti pasticcia, Çuni si sblocca

Ai punti forse la Sampdoria avrebbe meritato i tre punti, ma torna da Empoli con un pareggio 1-1 c... ► genovatoday.it

Pandoro gate, Chiara Ferragni pronta a risarcire la 76enne che si è sentita truffata. Il danno quantificato a 500 euro

Pandoro gate, Chiara Ferragni pronta a risarcire la 76enne che si è sentita truffata. Il danno quantificato a 500 euro

Chiara Ferragni dovrebbe risarcire la signora Adriana di Avellino, 76 anni, che ha acquistato alcu... ► open.online

La strada verso una casa che non esiste più

La strada verso una casa che non esiste più

Nelle ore precedenti al cessate il fuoco siamo tornati verso nord, verso la casa di mio nonno a Dei... ► ilmanifesto.it