Belve, Belen senza filtri, Rossellini allegra e De Crescenzo esilarante ildifforme.it
Milan, Gimenez ora è un caso: non segna mai, dieci ore di gioco senza gol gazzetta.it
Diane Keaton, in vendita la sua villa vanityfair.it
Delusione Modena, il primo ko è nel derby con la Reggiana sport.quotidiano.net
Allegri nel post-partita di Atalanta-Milan: “Ecco cosa ho detto alla squadra nell’intervallo” pianetamilan.it
La strada verso una casa che non esiste più ilmanifesto.it
Rapinata con una pistola alla tempia appena uscita dalla pizzeria
Pavullo (Modena), 29 ottobre 2025 – Un altro episodio di violenza in provincia di Modena, di cui è ... ► ilrestodelcarlino.it
Alcaraz fuori al debutto a Parigi: “Non mi sono sentito a mio agio”
La sorpresa arriva già al primo turno del Masters 1000 Parigi. Carlos Alcaraz, testa di serie numer... ► thesocialpost.it
Musk lancia Grokipedia, l’enciclopedia AI che sfida Wikipedia
Elon Musk sfida Wikipedia con una nuova enciclopedia gestita interamente dall’intelligenza artifici... ► ilfogliettone.it
Armatori a tutto gas
Tra le fila dell’indisciplinata ciurma dell’Unione europea, questa volta il ruolo dell’ammutinato è... ► ilmanifesto.it
Alcaraz dopo l'eliminazione: "Non so cosa sia successo, credo di non aver mai giocato così male"
Le parole del numero 1 al mondo dopo la sconfitta al primo turno del Masters 1000 di Parigi con Came... ► gazzetta.it
Classifica Serie A 2025 2026: tutti i risultati della 9^ giornata
Risultati e classifica della giornata corrente della Serie A 2025-2026. Articolo in costante aggiorn... ► pianetamilan.it
System Integrator e Cybersecurity: partecipa all’ Open Day e scopri il corso
Nell’era della cybersecurity, servono nuovi eroi informatici per difendere dati e sistemi da attac... ► bolognatoday.it
La partita peggiore! Atalanta Milan 1 1: attaccanti orrendi e troppi assenti
Atalanta-Milan 1-1, un pareggio che ci va benissimo. Prestazione orrenda, ma causata dalle troppe as... ► pianetamilan.it
Tutte le notizie di martedì 28 ottobre
Ecco tutte le notizie di oggi 28 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomerca... ► calciomercato.it
Belve è in diretta o registrato, dove lo fanno il programma di Rai 2
Belve è in diretta o registrato Ricomincia uno dei programmi più attesi della stagione di Rai 2... ► spettacoloitaliano.i
Rifiuti a Genova, stop al progetto dei cassonetti intelligenti. Il fatto del giorno | Video
In tre anni dall’avvio di quella che avrebbe dovuto rappresentare una piccola rivoluzione nella gest... ► ilsecoloxix.it
Kiev conferma: i russi entrati a Pokrovsk. Si accende la battaglia
I soldati russi sono entrati a Pokrovsk, di nuovo. Stavolta, secondo lo Stato maggiore ucraino, «il... ► ilmanifesto.it
Studente pestato dal branco, la prof che è intervenuta: “Scena agghiacciante”. Caccia ai responsabili
Prato, 29 ottobre 2025 – “Una scena agghiacciante, non riesco a togliermi dalla testa quelle immagi... ► lanazione.it
Atalanta Milan, le pagelle: da Pasalic nascono pericoli, 7. Gabbia con personalità: 6,5
Ahanor grande spessore e personalità, ma ha la macchia del gol sbagliato. Hien non concede nulla a G... ► gazzetta.it
Rita De Crescenzo a Belve: “Dopo le violenze ho chiuso con la droga. Vivo da 7 anni, chiedo scusa ai miei figli”
Rita De Crescenzo ha raccontato la sua storia a Belve, nella prima puntata del 28 ottobre. La TikTo... ► fanpage.it
Pinsa romana: perché è diversa dalla pizza e più digeribile
A Roma, tra i profumi del pane appena sfornato e la fragranza delle lievitazioni lente, si è ormai ... ► laprimapagina.it
A che ora finisce Belve: orario e quanto dura il programma di Rai 2
A che ora inizia e a che ora finisce Belve ? A che ora inizia Belve e a che ora finisce in tv ?... ► spettacoloitaliano.i
San Narciso di Gerusalemme: il Santo del 29 Ottobre
San Narciso di Gerusalemme: il Santo del 29 Ottobre San Narciso di Gerusalemme è una figura venerat... ► quotidiano.net
L’allarme sulle spiagge italiane a rischio. Ecco quali possono sparire entro 25 anni: dove si trovano
Il mare avanza, e l’Italia rischia di perdere una parte importante delle proprie coste. Secondo il... ► open.online
Shih Tzu: tutto quello che c’è da sapere sul cane tibetano
Lo Shih Tzu è un cagnolino dal pelo lungo dal carattere simpatico e affettuoso, infatti è il compa... ► cesenatoday.it
Raid IDF su Gaza,18 palestinesi uccisi
0.23 Almeno 18 palestinesi sarebbero stati uccisi e circa 50 feriti in attacchi aerei israeliani su... ► televideo.rai.it
Belve, Isabella Rossellini: “Rinunciai all’eredità di mio padre. Malata per oltre un anno, ho reimparato a camminare”
Isabella Rossellini ospite di Belve stasera ha raccontato la sua vita: dall'adolescenza segnata dal... ► fanpage.it
Spegne il braccialetto elettronico e uccide la compagna. ?L?ultimo sms di Jessica Stappazzollo, poi 48 ore di buio
CASTELNUOVO DEL GARDA (VERONA) - Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, alle 2.49, l?ultim... ► ilgazzettino.it
Ternana Campobasso 1 0, le pagelle del match: Pettinari decisivo. Difesa implacabile
Le pagelle rossoverdi di Ternana-Campobasso 1-0: Vitali 6 ritrova una maglia da titolare e si fa t... ► ternitoday.it
Un altro pari, Juric: “Siamo stati tre volte loro e non c’è stata gara, che peccato”
Bergamo. Ivan Juric si trova ancora a dover fare i conti con il rammarico per un pareggio, anzi, un... ► bergamonews.it
Empoli Sampdoria 1 1: secondo pareggio consecutivo per i blucerchiati | Foto | Tabellini e statistiche
Cuni risponde al vantaggio iniziale di Popov. Altro punto per la Sampdoria, domenica c’è il Mantova... ► ilsecoloxix.it
Atalanta Milan, Brescianini: “Trovato un Milan che chiudeva tutte le linee di passaggio”
Marco Brescianini, giocatore nerazzurro, ha parlato a ‘DAZN‘ al termine di Atalanta-Milan, partita d... ► pianetamilan.it
Il palio ancora in ‘sospeso’. “Vogatore trovato positivo. C’è l’esito delle contronalisi?”
Monte Argentario, 29 ottobre 2025 – “Chiediamo di applicare le regole”. Il rione Fortezza, con una ... ► lanazione.it
Visita medica rimandata cinque volte
Viareggio, 29 ottobre 2025 – La visita medica è “urgente”, ma viene rinviata per cinque volte. E c... ► lanazione.it
Manganellate agli studenti, nove agenti di polizia verso il processo
Pisa, 29 ottobre 2025 – Indagini preliminari chiuse sul caso delle manganellate che raggiunsero un ... ► lanazione.it
Rovigo, 27 anni dopo il massacro del bar: madre e figlia uccise a bastonate, arrestato l’assassino ceco
Svolta nel delitto di Elisea Marcon e Cristina De Carli Dopo 27 anni, la Procura di Rovigo ha fi... ► notizieaudaci.it
Cozze ritirate dal mercato per rischio salmonella ed escherichia coli, il lotto interessato dal richiamo
Il ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di cozze, ritirate per la presenza di ... ► virgilio.it
Calciomercato Inter LIVE: c’è anche Kim tra le idee per la difesa, il Bayern Monaco si inserisce nella corsa a El Mala
di Redazione Inter News 24Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incon... ► internews24.com
«Oltre un milione di utenti a settimana esprime intenti suicidi su ChatGPT»: la ricerca di OpenAI
Più di un milione di persone ogni settimana manifesta intenzioni suicide durante le conversazioni ... ► open.online
Juve, oggi Spalletti a Torino: c'è l'accordo fino a giugno. Ma se centra la Champions c'è il rinnovo
La firma sul contratto è attesa nella prossime ore, al massimo per domani. Chiellini decisivo nella ... ► gazzetta.it
Lucca Comics & Games 2025: Il Regno degli Eroi Contemporanei
Da oggi, 29 ottobre e fino al 2 novembre, Lucca si trasforma nella capitale europea della cultura p... ► mondou.it
Oroscopo di oggi mercoledì 29 ottobre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno
L'oroscopo di oggi, mercoledì 29 ottobre, offre uno sguardo dettagliato sulle influenze astrali pe... ► quotidiano.net
Spalletti verso la Juventus: accordo trovato dopo l’esonero di Tudor
Luciano Spalletti è sempre più vicino a sedersi sulla panchina della Juventus. Dopo l’esonero di Ig... ► thesocialpost.it
Quanto guadagnano gli ospiti di Belve, cachet e compenso di Francesca Fagnani
Quanto guadagnano gli ospiti di Belve Quanto guadagnano gli ospiti di Belve ? Mara Venier ha sol... ► spettacoloitaliano.i
Dalla musica alta ai cazzotti. Arrestato un 44enne
Calcinaia (Pisa), 29 ottobre 2025 – L’intervento dei carabinieri in un bar di Fornacette è stato ri... ► lanazione.it
Classifica marcatori Serie A 2025 2026: i goleador del campionato
Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduat... ► pianetamilan.it
La Ruota della Fortuna, Gerry lancia una stoccata a Malgioglio: “Perché non è rimasto là?”
Gerry Scotti sta riscuotendo un grande successo, nel pre-serale di Canale 5, con lo show La Ruota d... ► dilei.it
Tancredi Palmeri, attacco assurdo contro Conte: “Ogni arbitro avrà paura”
Il Napoli ha battuto il Lecce in una partita tutt’altro che semplice. Eppure al centro di dibattiti... ► spazionapoli.it
Cementificazione, Ispra 'certifica' l'aumento del consumo di suolo pubblico. L'ira del sindaco: "Indagine superficiale, ecco i veri dati"
Un quarto di suolo pubblico divorato dal cemento. Che aumenta addirittura fino al 75% nelle zone p... ► livornotoday.it
Costacurta punge Conte: «La sua una comunicazione fine a se stessa, è lui a creare l’episodio con Lautaro. Chivu ha ragione quando dice quella cosa»
di Redazione Inter News 24L’ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, commenta così quanto succ... ► internews24.com
Troppo Zalgiris per la Virtus: a Kaunas finisce 86 65. Gli highlights
Netta sconfitta per la Virtus Bologna, che in Lituania cede sotto i colpi dello Zalgiris, che vince ... ► video.gazzetta.it
Spalletti Juve, l’accordo è sempre più vicino! L’ex Napoli ha detto sì alla formula proposta: ecco quando si chiude! Tutti i dettagli
Spalletti Juve, intesa a un passo: l’ex Napoli ha accettato la formula contrattuale. Attesa la chiu... ► calcionews24.com
Pareggio tra Atalanta e Milan, Allegri: “La squadra reagisce agli infortuni”
Bergamo, 28 ottobre 2025 – Il Napoli scappa a più tre sul Milan di Allegri, ma il tecnico rossonero... ► sport.quotidiano.net
Šimi?: “Abbiamo dato una risposta vera, ora serve continuità”
Tempo di lettura: 2 minutiLucido, diretto, senza giri di parole. Lorenco Šimi? parla da leader dop... ► anteprima24.it
Atalanta Milan, Giaccherini: “Il pareggio premia i rossoneri, nel secondo tempo …”
Emanuele Giaccherini, ex giocatore e opinionista di DAZN, ha commentato il pareggio del Milan contro... ► pianetamilan.it
Juventus Under 17, l’importanza di vincere anche quando non si brilla: ecco le impressioni post match contro il Cesena. L’analisi completa della partita
di Fabio ZaccariaJuventus Under 17, le impressioni dopo il Cesena chiarificano la forza del gruppo: ... ► juventusnews24.com
Belen a Belve: “Ho perso la stima. I fidanzati li ho sempre menati”
Martedì 28 ottobre torna in prima serata su Rai 2 Belve, il talk di Francesca Fagnani che riparte c... ► thesocialpost.it
Atalanta Milan, Pasalic: “Modric? Giocare cosi a quarant’anni…chapeau”
Mario Paasalic, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Atalanta-Milan, partita della 9^... ► pianetamilan.it
Sicurezza sul lavoro. Nel decreto fuffa niente sui subappalti
«Il governo ha mantenuto un altro impegno con gli italiani»: così Giorgia Meloni ha annunciato con ... ► ilmanifesto.it
Maria De Filippi a Belve, è Francesca Fagnani a rispondere: “Una belvata? Controllavo il cellulare di Mentana”
Maria De Filippi debutta nello studio di Belve nella puntata andata in onda il 28 ottobre. Per la p... ► fanpage.it
Metalli preziosi, il recupero è la strada per minori impatti ambientali
Il recupero dei metalli preziosi dagli scarti di lavorazione è un'attività di grande valore nella ... ► arezzonotizie.it
Netanyahu ordina attacchi a Gaza. «Almeno 3 raid, bombe vicino a un ospedale». Tregua in bilico. Vance: «Solo scaramucce»
Il premier israeliano ha dato l'ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia. E Hamas rinvi... ► corriere.it
Milan, Gimenez ora è un caso: non segna mai, dieci ore di gioco senza gol
Il messicano resta a quota zero reti in campionato (627 i minuti in campo), ma se a inizio stagione ... ► gazzetta.it
Carlos Alcaraz non si spiega la sconfitta: “Sono molto deluso dal livello di gioco espresso”
Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha parlato in conferenza stampa (fonte: puntodebreak.com) dopo l’inattes... ► oasport.it
Empoli Sampdoria 1 1, pagelle: Ghidotti pasticcia, Çuni si sblocca
Ai punti forse la Sampdoria avrebbe meritato i tre punti, ma torna da Empoli con un pareggio 1-1 c... ► genovatoday.it
Pandoro gate, Chiara Ferragni pronta a risarcire la 76enne che si è sentita truffata. Il danno quantificato a 500 euro
Chiara Ferragni dovrebbe risarcire la signora Adriana di Avellino, 76 anni, che ha acquistato alcu... ► open.online
La strada verso una casa che non esiste più
Nelle ore precedenti al cessate il fuoco siamo tornati verso nord, verso la casa di mio nonno a Dei... ► ilmanifesto.it