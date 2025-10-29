Credito al consumo Schifani | Via ai nuovi pagamenti manteniamo gli impegni con le famiglie siciliane

Messinatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scatta domani la seconda tranche dei pagamenti per il contributo regionale sul credito al consumo. Gli uffici di Irfis-FinSicilia hanno completato l’istruttoria di 1.169 nuove pratiche presentate entro il 30 settembre, per sostenere i cittadini che hanno acceso prestiti destinati all’acquisto di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

credito consumo schifani viaCredito al consumo, al via i nuovi aiuti della Regione: come fare per ottenere il contributo - Il commento del presidente della Regione Renato Schifani: "Questo intervento rappresenta una risposta concreta alle esigenze economiche dei cittadini, in un momento in cui il costo della vita grava fo ... Lo riporta agrigentonotizie.it

credito consumo schifani viaCredito al consumo, Schifani: “Sostegno alle famiglie siciliane, manteniamo gli impegni” - Scattano domani i pagamenti per la seconda finestra dei contributi per il credito al consumo. Si legge su sicilianews24.it

Sicilia, dalla giunta via libera al decreto attuativo sul credito al consumo - Un contributo a fondo perduto pari al 70 per cento degli interessi che i consumatori dovranno versare in seguito alla stipula di un contratto di finanziamento. ilsole24ore.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Credito Consumo Schifani Via