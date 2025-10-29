Credito al consumo Schifani | Rispettiamo gli impegni presi con le famiglie siciliane

29 ott 2025

Pagamenti della seconda finestra dei contributi. A partire da domani, 30 ottobre, partiranno i pagamenti per la seconda finestra dei contributi sul credito al consumo. Gli uffici di Irfis hanno elaborato 1.169 nuove pratiche presentate entro il 30 settembre, rispondendo così alle richieste di sostegno a fondo perduto finalizzato a ridurre i tassi di interesse per l'acquisto di beni non di lusso. Finora, l'istituto ha erogato circa 5 milioni di euro dall'avvio della misura finanziata dalla Regione Siciliana. Destinatari e requisiti del contributo. Il contributo copre il 70% degli interessi, con importi che vanno da un minimo di 150 euro a un massimo di 5.

