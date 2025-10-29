Credito al consumo scattano i pagamenti per la seconda finestra dei contributi

Schifani: «Sostegno alle famiglie siciliane, manteniamo gli impegni» per il credito al consumo. Gli uffici di Irfis hanno processato altre 1.169 pratiche presentate entro il 30 settembre scorso, per rispondere a quanti hanno chiesto il sostegno a fondo perduto per abbattere i tassi di interesse. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

TOSCANA, CONTINUA IL BOOM DEL CREDITO AL CONSUMO Nel secondo trimestre del 2025 anche in Toscana continua la crescita del credito al consumo e ad un ritmo leggermente superiore a quello nazionale. In Italia il volume complessivo dei finanzia Vai su Facebook

$Credito al consumo: continua il boom. $Toscana sopra la media e in Italia interessi più alti d’Europa. Lenzini: “Le banche tornino a fare le banche: troppo facile rimpinguare i conti con questo tipo di credito." L'elenco delle province più indebitate. cisltoscana.it/ - X Vai su X

Credito al consumo, scattano i pagamenti per la seconda finestra dei contributi - Schifani: «Sostegno alle famiglie siciliane, manteniamo gli impegni» per il credito al consumo. Lo riporta mondopalermo.it

Credito al consumo, Schifani: “Sostegno alle famiglie siciliane, manteniamo gli impegni” - Scattano domani i pagamenti per la seconda finestra dei contributi per il credito al consumo. Come scrive sicilianews24.it

Credito al consumo, la domanda di prestiti aumenta spinta dal ribasso dei tassi. Ecco quanto possono calare ancora - Stando ai dati di Assofin, le erogazioni complessive di credito al consumo hanno chiuso il 2024 in aumento dell’8,1% in termini di flussi e dell’8,2% considerando le operazioni. Si legge su milanofinanza.it