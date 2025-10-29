Credito al consumo al via i nuovi aiuti della Regione | come fare per ottenere il contributo
Scattano domani, giovedì 30 ottobre, i pagamenti della seconda finestra dei contributi per il credito al consumo, la misura della Regione Siciliana destinata a sostenere le famiglie nell’acquisto di beni durevoli. Gli uffici di Irfis-FinSicilia hanno già processato 1.169 pratiche presentate entro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
TOSCANA, CONTINUA IL BOOM DEL CREDITO AL CONSUMO Nel secondo trimestre del 2025 anche in Toscana continua la crescita del credito al consumo e ad un ritmo leggermente superiore a quello nazionale. In Italia il volume complessivo dei finanzia Vai su Facebook
$Credito al consumo: continua il boom. $Toscana sopra la media e in Italia interessi più alti d’Europa. Lenzini: “Le banche tornino a fare le banche: troppo facile rimpinguare i conti con questo tipo di credito." L'elenco delle province più indebitate. cisltoscana.it/ - X Vai su X