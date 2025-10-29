Crazy Quilt Little Orchestra
La "" riporta al pubblico il Jazz delle origini: la grinta dei "Ruggenti anni '20", ma con un taglio musicale e culturale inedito: il filo conduttore è la figura del sassofonista Frank Trumbauer, musicista importantissimo sia per la musica di quegli anni, sia per. 🔗 Leggi su Romatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
A grande richiesta... torna lo Swing a Tor Cervara! Sabato 25 Ottobre, dalle ore 20:30, non perdere una serata imperdibile al Music Restaurant Da Peppe! Ti aspettano musica live con i fantastici Crazy Quilt Little Orchestra e il DJ Set di Bunny Donowitz Vai su Facebook
Crazy Quilt Little Orchestra - La CRAZY QUILT Little Orchestra riporta al pubblico il Jazz delle origini, la grinta dei "Ruggenti anni '20", ma con un taglio musicale e culturale inedito: il filo conduttore è la figura del ... Riporta romatoday.it