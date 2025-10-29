Crazy Quilt Little Orchestra

Romatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La "" riporta al pubblico il Jazz delle origini: la grinta dei "Ruggenti anni '20", ma con un taglio musicale e culturale inedito: il filo conduttore è la figura del sassofonista Frank Trumbauer, musicista importantissimo sia per la musica di quegli anni, sia per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

