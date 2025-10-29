Il nuovo romanzo di Orazio Labbate non è solo il primo capitolo di una trilogia noir, ma inaugura anche un progetto crossmediale intrigante. Nasce con questo libro la prima collana al contempo letteraria, cinematografica e videoludica: Grey Interzona, dell’editore Polidoro, pubblicherà libri pensati per essere trasformati in film e videogiochi. stesso funziona come un videogioco arcade su tre livelli: una missione di vendetta, che inizia sul confine tra Oklahoma e Louisiana, e trova compimento a Riesi, in Sicilia. Frank LaBella lavora come detective ad Afton, dove i suoi avi si sono trasferiti e dove la madre viene assassinata nel dragstore di famiglia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

