Cozze ritirate dal mercato per rischio salmonella ed escherichia coli il lotto interessato dal richiamo

Il ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di cozze, ritirate per la presenza di salmonella ed escherichia coli: tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Cozze ritirate dal mercato per rischio salmonella ed escherichia coli, il lotto interessato dal richiamo

