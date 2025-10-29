Covid in Toscana | morti una donna e un uomo nell’ultima settimana 95 i nuovi casi 57 i ricoverati

Sono due i decessi per Covid-19 registrati in Toscana negli ultimi sette giorni (22-29 ottobre 2025). Si tratta di un uomo e di una donna con un'età media di 90,5 anni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

