Covid in Toscana | morti una donna e un uomo nell’ultima settimana 95 i nuovi casi 57 i ricoverati
Sono due i decessi per Covid-19 registrati in Toscana negli ultimi sette giorni (22-29 ottobre 2025). Si tratta di un uomo e di una donna con un'età media di 90,5 anni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
È partita la campagna vaccinale contro l'influenza e il Covid. Scopri di più su: https://www.regione.toscana.it/-/dammi-un-vaccino-anzi-due #usl #uslcentro #usltoscanacentro #campagnavaccinale #RT #regionetoscana Vai su Facebook
Covid, 2 morti e 95 nuovi contagi in 7 giorni - Tutti i dati dell'ultimo bollettino regionale emesso a cadenza settimanale ... Come scrive toscanamedianews.it
Covid, 95 nuovi contagi e due morti in ultima settimana - I nuovi contagi censiti dalla Regione nel consueto report settimanale sono in calo rispetto al rialzo dei periodi precedenti. Da ansa.it
Covid:Toscana, +12 positivi e zero morti - Ventiquattro ore con 'zero decessi' tra i pazienti di Coronavirus in Toscana dove si registra un lieve rialzo dei positivi (+12, distribuiti nella regione) ma anche altre guarigioni, ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it