Cotignola in festa per la neo-centenaria Amabile Villa
Festa per i 100 anni della cotignolese Amabile Villa. Per l’occasione il sindaco Federico Settembrini ha fatto visita alla neocentenaria, omaggiandola con un bouquet di fiori e portandole gli auguri dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità cotignolese. Nata a Solarolo il 29 ottobre. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
