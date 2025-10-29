Costiera sorrentina 40 famiglie verso lo sfratto a Natale Ma lo sgombero è congelato dopo l’incontro in Prefettura

Per ora è salvo il Natale, e non è poco. Quasi 40 famiglie della costiera sorrentina rischiavano di trascorrerlo in mezzo a una strada. Sul loro capo pendeva un decreto di sgombero della Procura di Torre Annunziata, notificato il 20 ottobre tramite la polizia e i carabinieri di Sorrento, con due mesi di tempo – scadenza 20 dicembre – per uscire dall’ abitazione e cercarsi un’altra sistemazione. Poi una riunione del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico di Napoli si è conclusa con la decisione di non procedere con l’esecuzione del decreto cautelare, ma di aspettare una sentenza di merito del Tribunale di Torre Annunziata nel processo in corso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Costiera sorrentina, 40 famiglie verso lo sfratto a Natale. Ma lo sgombero è congelato dopo l’incontro in Prefettura

