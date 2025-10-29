Costantino Alessio di Grecia il Principe rubacuori

C’è chi lo definisce l’erede reale più affascinante d’Europa e chi lo paragona a un moderno Apollo del jet set, il riferimento al dio greco non è casuale. Costantino Alessio di Grecia e Danimarca, per gli amici e la famiglia Tino, rappresenta oggi uno dei giovani rampolli reali più seguiti e ammirati. Non un futuro sovrano destinato al trono — la monarchia greca è stata abolita negli anni Settanta — ma un giovane Principe che, grazie allo stile e al fascino, ha conquistato l’attenzione dei media internazionali. Figlio del Principe Pavlos e della Principessa Marie-Chantal, Costantino Alessio vive tra Londra, New York e Atene ed è cresciuto come un aristocratico cosmopolita. 🔗 Leggi su Dilei.it

