Costacurta stronca Leao è una bocciatura pesante | Quando lui non c'è il Milan gioca meglio
L'ex giocatore ha analizzato il Milan in campo senza Leao, bocciato dopo la partita contro l'Atalanta: "Quando esce la squadra migliora, è un dato di fatto che fa discutere". 🔗 Leggi su Fanpage.it
