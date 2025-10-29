Costacurta elogia la scelta della Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul prossimo allenatore. La Juventus ha scelto Luciano Spalletti. L’accordo verbale è stato raggiunto, la firma è attesa per oggi, e l’ex Commissario Tecnico è pronto a prendere le redini della squadra, in piena crisi di risultati. Sulla scelta della dirigenza bianconera, che ha superato la concorrenza di Palladino e l’ingaggio oneroso, si è espresso con convinzione anche Alessandro Costacurta, storica bandiera del Milan, dagli studi di Sky Sport. L’ex difensore ha promosso senza riserve le qualità del tecnico toscano, pur analizzando la parentesi negativa in azzurro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Costacurta elogia la scelta della Juve: «Spalletti è tra i migliori allenatori d'Italia. L'esperienza in Nazionale lo ha ferito tantissimo ma…»