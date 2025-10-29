Costacurta elogia la scelta della Juve | Spalletti è tra i migliori allenatori d’Italia L’esperienza in Nazionale lo ha ferito tantissimo ma…
Costacurta elogia la scelta della Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul prossimo allenatore. La Juventus ha scelto Luciano Spalletti. L’accordo verbale è stato raggiunto, la firma è attesa per oggi, e l’ex Commissario Tecnico è pronto a prendere le redini della squadra, in piena crisi di risultati. Sulla scelta della dirigenza bianconera, che ha superato la concorrenza di Palladino e l’ingaggio oneroso, si è espresso con convinzione anche Alessandro Costacurta, storica bandiera del Milan, dagli studi di Sky Sport. L’ex difensore ha promosso senza riserve le qualità del tecnico toscano, pur analizzando la parentesi negativa in azzurro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Alessandro Costacurta elogia il Milan Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore rossonero ha espresso la sua opinione sulla rosa e sulla stagione della squadra di mister Allegri Sono arrivati elogi per Leao, Gimenez e Luka Modric #Costac - facebook.com Vai su Facebook
L'elogio di #Costacurta a #Chivu La sua opinione sull'#Inter - X Vai su X
Parla Costacurta: 'Ecco cos'è mancato alla Juventus...' - Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e opinionista per Sky Sport, ha parlato dell'eliminazione della Juventus dall'Europa League. Secondo calciomercato.com
Chelsea-Benfica, Mourinho: "Con la Juve troverò accoglienza diversa". E su Costacurta... - Lo Special One, al ritorno a Stamford Bridge alla guida del Benfica, è stato salutato con grande affetto dai suoi ex tifosi del Chelsea: “E’ la cultura inglese, è sempre stato così quando sono tornato ... sport.sky.it scrive
Stravolto l’attacco della Juve: la scelta è fatta - Stasera la Juventus sarà di scena in Spagna per affrontare il Villarreal in una sfida da non fallire. Scrive calciomercato.it