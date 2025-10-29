Costacurta | Con Leao in campo il Milan non è più un gruppo di undici giocatori Senza di lui il Milan migliora e di tanto
Costacurta a Sky Sport: «Sostituendolo alla fine del primo tempo, Allegri manda un messaggio a Leao. È un cambio che farà parlare e che sorprende fino a un certo punto. Quest'anno Leao ha concorrenza e ci sta che dopo un primo tempo così venga sostituito da Nkunku, che deve recuperare. La realtà di ora è questa: Leao puo essere sostituito a fine tempo. Quando Leao esce la squadra migliora e migliora di tanto pure. Il Milan senza Leao ha giocato molto meglio. Il Milan con Leao ha preso 4 gol in 3 partite eh. Titolare Leao.
