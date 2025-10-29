Il rapporto tra Italia ed Emirati Arabi Uniti sta entrando in una fase di sviluppo strategico senza precedenti. Non si tratta più soltanto di scambi commerciali, ma di un’integrazione strutturale tra industria, innovazione e diplomazia. Dinamiche affrontate anche il 27 ottobre, quando la giornata si è aperta con i saluti istituzionali di rappresentanti del mondo diplomatico e istituzionale italiano ed emiratin, con gli interventi di Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cdp, e Badr Al-Olama, direttore generale di Adio, Abu Dhabi Investment Office. L’appuntamento ha segnato l’avvio della collaborazione sancita dal Protocollo d’Intesa siglato nella cornice del Forum di febbraio tra i due enti e mira a favorire investimenti diretti nei rispettivi Paesi, valorizzando le competenze delle due istituzioni per accompagnare le imprese italiane verso nuove opportunità di investimento negli Emirati Arabi Uniti e sostenere l’ingresso delle aziende emiratine supportate da ADIO nel mercato italiano. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così (con Cdp) cresce l’intesa Roma-Abu Dhabi