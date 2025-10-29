Cos'è successo tra Leclerc e Hamilton alla partenza in Messico e perché la Ferrari non è intervenuta

Alla prima curva del GP del Messico, Charles Leclerc ha chiuso Lewis Hamilton finendo lungo e tagliando Curva 2. Il monegasco ha restituito la posizione a Norris, ma non al britannico, che al punto di corda era davanti. Ecco perché la FIA non è intervenuta e la Ferrari non ha chiesto al pilota di restituire la posizione al compagno. 🔗 Leggi su Fanpage.it