Cos'è successo tra Leclerc e Hamilton alla partenza in Messico e perché la Ferrari non è intervenuta

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla prima curva del GP del Messico, Charles Leclerc ha chiuso Lewis Hamilton finendo lungo e tagliando Curva 2. Il monegasco ha restituito la posizione a Norris, ma non al britannico, che al punto di corda era davanti. Ecco perché la FIA non è intervenuta e la Ferrari non ha chiesto al pilota di restituire la posizione al compagno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

