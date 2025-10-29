Se fino a poco tempo fa erano i politici, italiano e non, a essere finiti nel mirino dell'AI - protagonisti di foto di coppia quanto mai improbabili - ora sono i vip a essere al centro dell'ultima tendenza social. Da David Beckham a Marco Mengoni, da Dua Lipa ad Annalisa: tutti, improvvisamente, si ritrovano nello stesso ascensore. Non è l'after party dei sogni ma il nuovo trend virale denominato " Elevator AI ", ovvero l'ultima ossessione dei social che trasforma le celebrità in ospiti d'eccezione di surreali fotografie all'interno di un ascensore. Gli scatti sono ovviamente "fake" ma l'attenzione che sono in grado di scatenare - trasformando semplici post in fenomeni virali - la dice lunga sull'ultima tendenza, che sta letteralmente impazzando su Tik Tok, Instagram e persino X. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cos'è Elevator Ai: il fenomeno virale del momento su TikTok e Instagram