Cosa significa quando il gatto si strusciano sugli oggetti | cosa vuole comunicare e perché lo fa anche in casa

Il gatto si strofina sugli oggetti per marcare il territorio, creare un ambiente familiare e comunicare benessere. Con questo gesto diffonde i suoi feromoni, si rassicura e rafforza il legame con l’ambiente e con il suo umano di riferimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

