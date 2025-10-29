Cosa sappiamo del Burevestnik il missile nucleare esaltato da Putin
Il Burevestnik, missile a propulsione nucleare russo che il presidente Vladimir Putin ha definito con orgoglio “ un’arma senza eguali al mondo ” dopo l’ ultimo test avvenuto nei giorni scorsi, non è una novità per gli analisti. Tuttavia, in questo clima di tensione, non può che ricordare al mondo cosa può — o potrebbe — fare un missile intercontinentale a propulsione nucleare. Ma cosa sappiamo del 9M730 Burevestnik? Innanzitutto, si tratta di un missile a propulsione nucleare che può essere armato con testate nucleari. Grazie alla capacità di volare a bassa quota — tra i 50 e i 100 metri, a velocità subsonica, analoga a quella di un missile da crociera Tomahawk — può eludere più facilmente le difese avversarie, risultando più difficile da rilevare dai radar. 🔗 Leggi su It.insideover.com
