Cosa rischia Josep Martinez il secondo portiere dell'Inter indagato per omicidio stradale

29 ott 2025

Questa mattina a Fenegrò (Como) Josep Martinez ha investito e ucciso un anziano di 81 anni mentre si recava agli allenamenti al centro sportivo di Appiano Gentile: il secondo portiere dell'Inter è ora indagato per omicidio stradale. Cosa succede ora, e che ripercussioni potrebbe avere la sua carriera sportiva?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

