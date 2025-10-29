Cosa non si può dire al Municipale il teatro-verità contro lo stigma dell’Hiv

L’autocensura dettata dalla paura di essere giudicati e di conseguenza messi da parte, isolati, sarà al centro di uno spettacolo di teatro-verità - titolo "Cosa non si può dire" - in calendario al Municipale di Piacenza per la sera di domenica 23 novembre, e voluto da Fondazione La Ricerca, e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it