Cosa ha detto il ministro Nordio su Garlasco e perché sono ripartite le polemiche
Garlasco (Pavia), 29 ottobre 2025 – Il caso Garlasco continua a tenere banco. Ospite al Salone della Giustizia a Roma, il ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto sulla vicenda e ha parlato del “paradosso delle inchieste parallele” su uno stesso caso. “Senza entrare nel merito, i cittadini assistono a un paradosso, ci sono delle inchieste parallele, una si è conclusa anni fa e una persona ha subito anni di prigione, e una adesso che va in direzione opposta ”, ha dichiarato il ministro. Per il Guardasigilli, “ci sono processi e indagini che vanno avanti perch é la verità non si è mai trovata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
