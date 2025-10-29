Cosa fare ad Halloween a Novara e provincia | tutti gli eventi

Novaratoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come ogni anno tanti gli appuntamenti per il 31 ottobre per festeggiare Halloween, sia in città sia in provincia.A Novara si può scegliere fra vari appuntamenti: il consueto Mostro Raduno, oppure andare alla scoperta dei segreti del Castello con il Fai Novara, oppure ancora scegliere fra drink e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

cosa fare halloween novaraCosa fare ad Halloween, 10 eventi (da brivido) in Toscana - Firenze, 28 ottobre 2025 – Halloween, ricorrenza di origine celtica, è ormai entrata nel calendario italiano come un secondo Carnevale in chiave dark. Scrive lanazione.it

cosa fare halloween novaraHalloween, cosa fare a Firenze (e in Toscana): feste, concerti e visite ai musei per la notte del «Carnevale dark» - Dalla Cavea al cuore industriale di Firenze, il festival rinnova il suo format urbano. corrierefiorentino.corriere.it scrive

Cosa fare ad Halloween: i grandi classici e le proposte alternative in Italia e in Europa tra feste, eventi e borghi delle streghe - Da Londra ai borghi delle streghe italiani, tutte le destinazioni e gli eventi imperdibili per un Halloween alternativo ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Fare Halloween Novara