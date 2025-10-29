Cosa facevo di nascosto a Mentana Fagnani lo confessa a Belve | Me ne vergogno ecco perché

Cambio di ruoli a sorpresa a Belve: Francesca Fagnani lascia il suo celebre sgabello a Maria De Filippi, che per una volta diventa intervistatrice. La conduttrice Mediaset ha infatti intervistato la padrona di casa nella prima puntata della nuova stagione del programma di Rai 2, andata in onda martedì 28 ottobre. De Filippi, ironica ma precisa, ha voluto seguire il format di Belve e ha posto a Fagnani due delle classiche domande che la giornalista riserva di solito ai suoi ospiti. “Che belva si sente?”, le ha chiesto. Fagnani ha risposto con una delle sue metafore spiazzanti: “Questa sera mi sento un’iside alata, come Flavia Vento, e lei è il mio Tom Cruise ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

