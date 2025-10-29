Cosa cambia per Sinner con l’eliminazione di Alcaraz | scenario diverso per il n1 da giocarsi alle ATP Finals
Jannik Sinner può sfruttare l’eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz all’esordio nell’ ATP Masters 1000 di Parigi per tornare numero 1 del mondo al termine del torneo francese ma, soprattutto, vede crescere le proprie possibilità di essere in vetta al ranking a fine stagione. Nella Race ATP, dopo l’eliminazione dello spagnolo in Francia, infatti, Sinner accusa 2050 punti di ritardo dall’iberico, quando il suo cammino a Parigi deve ancora iniziare: l’azzurro potrà portarsi a -1050 in caso di vittoria del torneo, o a -1400 in caso di sconfitta in finale. Queste sono le uniche due combinazioni che permetterebbero a Sinner di rinviare l’assegnazione del numero 1 a fine stagione alle Finals, dato che nel torneo di Torino saranno in palio 1500 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
C’è la firma sul nuovo contratto per il comparto sanità. Cosa cambia e chi riceverà l’aumento in busta paga: https://fanpa.ge/Wyxke - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo ISEE in arrivo: cosa cambia per chi ha una casa e un reddito medio • Cambia il modo di calcolare l’ISEE: più vantaggi per famiglie numerose e proprietari di casa. Come funziona e cosa prevede la riforma 2026. Il post Nuovo ISEE in arrivo: cosa c… htt - X Vai su X
Cosa cambia per Sinner con l’eliminazione di Alcaraz: scenario diverso per il n.1 da giocarsi alle ATP Finals - Jannik Sinner può sfruttare l'eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz all'esordio nell'ATP Masters 1000 di Parigi per tornare numero 1 del mondo al ... Riporta oasport.it
Alcaraz, arriva l'annuncio a sorpresa: rinuncia a Shanghai. Cosa cambia per Sinner - Questa la decisione del numero uno al mondo, che ha appena vinto il titolo numero 24 della sua carriera battendo in finale Taylor ... Come scrive corrieredellosport.it
Alcaraz rinuncia a Shanghai ma Sinner non potrà sorpassarlo in classifica: ecco perché - Come appena annunciato dallo stesso campione spagnolo, Alcaraz ha scelto di non partecipare al Masters ... Secondo ilgazzettino.it