Cosa cambia per Sinner con l’eliminazione di Alcaraz | scenario diverso per il n1 da giocarsi alle ATP Finals

Oasport.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner può sfruttare l’eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz all’esordio nell’ ATP Masters 1000 di Parigi per tornare numero 1 del mondo al termine del torneo francese ma, soprattutto, vede crescere le proprie possibilità di essere in vetta al ranking a fine stagione. Nella Race ATP, dopo l’eliminazione dello spagnolo in Francia, infatti, Sinner accusa 2050 punti di ritardo dall’iberico, quando il suo cammino a Parigi deve ancora iniziare: l’azzurro potrà portarsi a -1050 in caso di vittoria del torneo, o a -1400 in caso di sconfitta in finale. Queste sono le uniche due combinazioni che permetterebbero a Sinner di rinviare l’assegnazione del numero 1 a fine stagione alle Finals, dato che nel torneo di Torino saranno in palio 1500 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

