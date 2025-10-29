Cosa cambia ora che OpenAi è diventata una società a scopo di lucro
Più soldi, molti più soldi per sviluppare le sue tecnologie. Possibilità di quotarsi in borsa. Ma soprattutto un addio celato allo scopo per cui era stata creata: fare solo il bene dell’umanità. Rischi e benefici dell’operazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Contenuti che potrebbero interessarti
C’è la firma sul nuovo contratto per il comparto sanità. Cosa cambia e chi riceverà l’aumento in busta paga: https://fanpa.ge/Wyxke Vai su Facebook
Dall’Anagrafe digitale al prestito delle opere, cosa cambia con il sì della Camera alla riforma dei beni culturali https://ilsole24ore.com/art/dall-anagrafe-digitale-prestito-opere-cosa-cambia-il-si-camera-riforma-beni-culturali-AHk0pOHD?utm_term=Autofeed&ut - X Vai su X
Cosa cambia ora che OpenAi è diventata una società a scopo di lucro - Più soldi, molti più soldi per sviluppare le sue tecnologie. Segnala repubblica.it
OpenAI non è più no-profit. Microsoft acquisisce il 27% della società di ChatGPT per $135 miliardi - La società guidata da Sam Altman completa la transizione verso un modello for- Da money.it
In cinque punti cosa sappiamo finora di Atlas il browser di OpenAi - com/AakZyUk2BV — OpenAI (@OpenAI) October 21, 2025 Martedì, OpenAI ha annunciato il browser web basato ... Segnala infodata.ilsole24ore.com