cosa aspettarsi dal vertice trump xi parla gavin

Formiche.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Direi che chiunque dica di sapere cosa succederà in un incontro tra Donald Trump e Xi Jinping sta solo facendo supposizioni”, commenta Frank Gavin, Giovanni Agnelli Distinguished Professor alla Johns Hopkins Sais e direttore dell’Henry A. Kissinger Center for Global Affairs. La conversazione con Gavin si svolge a latere dell’evento “ Turning Tides ”, che la Johns Hopkins ha co-organizzato con l’Università di Bologna lunedì e martedì, e di cui Formiche è stato media-partner. Per lo storico americano, “la natura della grande strategia americana in questo momento è, per molti versi, la sua imprevedibilità. 🔗 Leggi su Formiche.net

