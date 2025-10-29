Corvino e Salvione a Stile Tv su Lecce Napoli Spalletti ed Anguissa

Corvino a Stile TV: “Può succedere di sbagliare un rigore, fa parte della crescita. Non trovo squadre che possano giocarsela con noi per la salvezza”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pantaleo Corvino, responsabile area tecnica del Lecce “Sono molto amareggiato per la gara di ieri. Giocare contro i campioni d’Italia, concedere poco, riuscire a fare una prestazione importante e non raccogliere niente porta amarezza. Però, la crescita di un club avviene anche attraverso questi momenti. Quando giochi con i Campioni d’Italia e tieni testa al Napoli . 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Corvino e Salvione a Stile Tv su Lecce, Napoli, Spalletti ed Anguissa

Argomenti simili trattati di recente

L'ELOGIO - Salvione: "Anguissa il miglior giocatore del Napoli, è mostruoso, un campione a 360°" - A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista: "Anguissa è il miglior giocatore del Napoli, è mostruoso. Riporta napolimagazine.com